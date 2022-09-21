Как ухаживать за растением замиокулькас: действенные советы для садоводов-новичков

Замиокулькас – красивое экзотическое растение, которое прекрасно приживается в квартире и не является требовательным в уходе. Однако чтобы оно активно росло и не болело, нужно знать несколько простых правил.

24 канал выяснил, как правильно ухаживать за замиокулькасом и не вызвать гибель экзотического растения.

К теме Цветет полгода: 3 неочевидных продукта, подпитывающих орхидеи

В домашних условиях замиокулькас чувствует себя комфортно, однако имеет несколько требований к освещению и увлажнению.

Куда поставить замиокулькас

Это растение любит полутень – там оно будет чувствовать себя комфортнее всего. При этом замиокулькас можно поставить и в тень – но это значительно замедлит его рост и развитие.

Также замиокулькас нужно регулярно поворачивать другой стороной к солнцу – это делается для того, чтобы у растения не падали листья и вяли ветки.

Как ухаживать за замиокулькасом / Фото Unsplash

В какую почву сажать замиокулькас

Это растение любит рыхлую и воздухопроницаемую почву, поэтому для него прекрасно подойдет дерновый субстрат, смешанный с листовой почвой, торфом и песком. Сразу при посадке лучше дать в землю немного перегноя для подкормки. На дне горшка должен быть дренажный слой из керамзита не менее 5 сантиметров в высоту.

Как ухаживать за замиокулькасом / Фото Freepic

Как поливать замиокулькас

Поливать это растение нужно в меру – слишком много влаги может быть губительным фактором для замиокулькаса. Замиокулькас может выжить несколько месяцев без полива, однако садоводы все же рекомендуют увлажнять растение, когда почва в горшке начинает пересыхать.

В засушливые летние дни почва должна быть постоянно влажной – как только земля в горшке начала подсушиваться, нужно оросить растение водой. Зимой замиокулькас нужно поливать редко, когда почва уже почти полностью сухая.

Использовать нужно тёплую отстоянную воду. Также ею нужно ежемесячно промывать листья.

Как ухаживать за замиокулькасом / Фото Freepic

Какую температуру любит замиокулькас

Поскольку замиокулькас – теплолюбивое растение, его без проблем можно держать в квартире даже в жаркие дни. А вот когда наступают морозы, температуру лучше держать в диапазоне +15 – +18 градусов Цельсия.

Как ухаживать за замиокулькасом / Фото Freepic