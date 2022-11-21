Блеск и чистота в любую погоду: как ухаживать за лакированной обувью зимой

С наступлением холодов и сырой погоды больше всего страдает наша обувь, особенно лакированная. Читайте, как правильно ухаживать за лакированной обувью зимой, чтобы она служила долго и оставалась как новая.

Даже при тщательном использовании такой обуви нельзя избежать микроцарапин и микротрещин, возникающих из-за мороза, влаги, пыли и других причин, пишет 24 канал.

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Домашние и специализированные средства помогут хранить вашу лакированную обувь в порядке и приводить ее в порядок.

Воск и полироль

Домашние средства не безусловно кротки к лакированной коже – чтобы не повредить обувь домашними методами очищения и ухода, следует быть максимально осторожными.

Пчелиный воск может помочь вернуть лакированную обувь в порядок и забрать потертости и царапины.

Для этого:

Нанесите разогретый, но не очень горячий воск на обувь;

Подождите, чтобы воск застыл, а затем осторожно снимите его с лакированной обуви.

Прополируйте вашу обувь мягкой тряпкой из микрофибры.

Не используйте парафин или другие виды свечей, кроме восковых для очистки лакированной обуви. Если вы не уверены в составе свечи, лучше перестраховайтесь и приобретите новую.

Чтобы отполировать лакированную обувь, оптимальным вариантом будет специализированный полироль, созданный специально для ликвидации неприятных затертостей.

Как ухаживать за лакированной обувью.

Яичный белок

Холод может сделать много царапин на вашей обуви и забрать его начальный блеск. Яичный желток может вернуть блеск и свежесть вашей паре.

Для этого:

Отделите белок и желток;

Взбейте белок до образования пенки и нанесите на обувь толстым слоем.

Оставьте обувь с нанесенным белком на несколько минут.

Снимите с обуви остатки яйца мягкой тканью, нанесите гидрофобный спрей и прополируйте лакированный пар.

Как ухаживать за лакированной обувью / Фото Unsplash

Резинка

Обычная канцелярская резинка может хорошо справиться с ликвидацией темных затертостей не вашей светлой лаковой паре. Для этого нужно просто аккуратно потереть место загрязнения резинкой и убрать ее остатки из обуви.

Как ухаживать за лакированной обувью / Фото Unsplash

Лук

Неожиданно, но лук также может помочь вернуть блеск и свежесть лакированного пара.

Для того чтобы воспользоваться этим методом:

Разрежьте 1 луковицу на 2 половины, предварительно очистив ее от шелухи.

Проведите местом среза по лакированной поверхности и подождите несколько минут.

После этого обувь нужно протереть мягкой тканью. Прополируйте обувь.

Как ухаживать за лакированной обувью / Фото Unsplash

Как забрать трещины и царапины

Чтобы лакированная обувь оставалась на ходу максимально долго, нужно регулярно обрабатывать ее, защищать от воздействия низкой температуры. Для этого подходят как специальные карандаши для обуви, так и обычное молоко, растительное масло и вазелин.

Народные методы могут скрыть недостатки обуви и временно улучшить ее состояние, однако наилучшим вариантом по уходу за лакированными экземпляром будут профессиональные средства и специальные методики.

Как ухаживать за лакированной обувью / Фото Unsplash

Чтобы эффективно вернуть к жизни лакированную пару, следует обратиться к профессионалам.