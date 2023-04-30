Поливать или нет: 5 правил, как ухаживать за кактусами, которые вы могли не знать

Кактусы часто можно увидеть возле компьютеров и на подоконниках. Считается, что они частично впитывают вредное излучение. В то же время это растение довольно капризное в условиях, поэтому нужно знать, как за ним ухаживать.

Кактусы – популярные растения, которые высаживают в Украине. Те, которые можно увидеть на подоконниках, называют карликовыми. Они достаточно компактны и не занимают много места. Как ухаживать за кактусом в домашних условиях – расскажет 24 Канал.

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Как ухаживать за кактусом дома

Большую роль в росте кактусов играет размещение. Им нужно много света, поэтому лучше ставить их у окна на южной или западной стороне. Если у вас нет возможности разместить их у окна, то лучше дополнительно освещать специальные лампы.



Кактус на подоконнике / Фото Canva

Надо обратить внимание на полив. Все хотя бы раз слышали, что кактусы любят сухой воздух. Им не надо много влаги. Поэтому поливать их нужно, отталкиваясь от их состояния и времени года. Летом рекомендуется поливать их раз в неделю, а зимой – не чаще 1 раза в месяц. Стоит посмотреть, высохла ли земля перед последующим поливом.

Почва тоже имеет значение в выращивании кактусов. Им нужна хорошо дренированная земля чтобы не было застоя влаги. Поэтому нужно покупать специальную почву для кактусов или добавлять в обычную землю песка, чтобы улучшить дренаж.



Кактус в земле / Фото Vetobereg. Kiyv

Учитываем и температуру. Кактусы любят тепло, но не переносят морозы. Не надо их ставить у окон, которые могут зимой замерзать.

Конечно уход за цветами является решающим в их выращивании. Если у вашего кактуса появились цветы, не стоит забывать о них. Они ведь могут нуждаться в поливе или удобрение. Лучше всего подойдут специальные минеральные комплексы для кактусов.