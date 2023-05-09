6 секретов ухода за фиалками, чтобы они цвели круглый год

Уход за фиалками не прост, как хотелось бы. Им важна правильная температура, количество солнца, влаги и хороший горшок. Есть еще некоторые особенности, как ухаживать за фиалками, чтобы они цвели круглый год.

Уход за фиалками может быть немного сложнее, чем по другим комнатным растениям. Впрочем, если вы знаете, как правильно за ними ухаживать, они смогут цвести в течение всего года. Как это сделать – расскажет 24 Канал.

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Уход за фиалками

Пересаживайте фиалки в новую почвенную смесь каждые 6-12 месяцев, в зависимости от скорости роста растения. Используйте специальную землю для фиалок, содержащую необходимое количество питательных веществ. Не берите обычную землю из цветника, поскольку там может быть много вредителей.



Фиалки / Фото Comfy

Поддерживайте относительно высокую влажность воздуха возле фиалок. Можно использовать распылитель воды или просто собирать воду в поддоне.

Поддерживайте регулярный режим полива. Фиалки нуждаются в частом, но умеренном поливе. Воду следует вносить на землю под растением, избегая попадания воды на листья. Не позволяйте почве полностью пересыхать между поливами, но также не заливайте фиалку большим количеством воды.



Полив фиалок / Фото Asterias

Обеспечьте достаточное освещение. Фиалки нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Разместите их рядом с лестницей или на окнах, направленных на восток или запад. Но ни в коем случае не ставьте фиалку под прямые солнечные лучи. Она может от этого погибнуть.

Вносите подкормку. Фиалки нуждаются в подкормке каждые 2-3 недели с использованием специального удобрения для фиалок. Но не стоит удобрять фиалку очень часто: листья начнут желтеть и опадать.



Октябрьские фиалки / Фото Asterias

Поддерживайте оптимальную температуру. Фиалки чувствуют себя лучше всего при температуре от +18 до +24 градусов. Защитите ее от сквозняков и резких изменений температуры.