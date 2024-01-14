7 простых советов по уходу за драценой дома: не пренебрегайте ими

Как и за любым комнатным растением, за драценой следует тщательно ухаживать. Она любит свет, однако важно следить, чтобы на листья не попадало большое количество солнечных лучей.

Эксперты не советуют держать драцену у батареи. Летом и весной температура воздуха в помещении должна быть 20-30 градусов, а осенью и зимой – 15-18 градусов.

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Как ухаживать за драценой

Перед тем как поливать драцену, нужно выделить некоторое время, чтобы вода настоялась. Следите за тем, чтобы почва не переувлажнилась или не пересохла. Поливайте тогда, когда почувствуете, что земля еще немного влажная. Не забывайте протирать листья драцены от пыли и грязи. Процедуру следует выполнять 1 раз в 2 недели.

Не пренебрегайте подкормкой. Добавляйте удобрения в вазон 1 раз в 2 недели.

Следите, чтобы на драцену не попадали прямые солнечные лучи.

Не допускайте сквозняка в комнате, где стоит растение.

Если вы чувствуете, что в помещении сухо, то опрыскивайте листья драцены 1-2 раза в день. Однако не переувлажняйте растение.

Не забывайте пересадить драцену, когда увидите, что она начала быстро расти.

Уход за драценой / Фото Canva

Как правильно пересаживать драцену

Специалисты рекомендуют пересадить драцену в течение 1-2 недель после покупки. Для растения подойдет глубокий и широкий горшок. Используйте землю для пальм, а для дренажа – керамзит. Молодую драцену следует пересаживать 1 раз в год, а старшую – 1 раз в 2,5 года.

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