Черные вещи нуждаются в особом уходе и условиях стирки – как в машинке, так и вручную. Это обусловлено тем, что при неделикатной стирке черный цвет вымывается из ткани, а вещь станет серой и тусклой.

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Как стирать черное в машинке

Чтобы черная одежда дольше служила и не портилась, лучше не злоупотреблять частой стиркой. Поэтому может повредиться структура одежды и вымыться цвет. Если вы видите загрязнение или хотите вывести пятна от дезодоранта, лучше ликвидируйте их вручную. И только тогда, когда одежда уже нуждается в полноценной стирке, можно забросить ее в машинку.

Стирать черное стоит только при холодных температурах / Фото jonnyfresh

Стирать черное в машинке следует в холодной (до 30 градусов по Цельсию) воде и с деликатным режимом.

Перед стиркой обязательно выворачивайте черную одежду, чтобы лицевая сторона не повредилась от трения и не потеряла цвет.

Используйте гели для стирки одежды – стиральный порошок в гранулах может застрять в ткани и оставить на черном белые разводы, которые трудно вымыть. Идеально для стирки подходят специализированные гели для черной одежды.

Поваренная соль может помочь черным вещам сохранить свою яркость и глубину цвета. Просто добавьте пол чайной ложки соли к стиральному гелю и включите стиралку.

Ручная стирка черных вещей

Если вы не уверены в том, что ваша черная вещь достаточно надежна и сможет пережить трение в машинке, лучше стирать ее вручную. Как и в случае стиральной машины, очищать черную одежду нужно в холодной воде.

Посредством пищевой соды можно восстановить насыщенный цвет и устранить неприятные запахи из черной вещи. Для этого во время ручной стирки добавьте в гель для стирки черных вещей 1 столовую ложку соды. После этого тщательно прополощите вещь.

Уксус также может помочь закрепить черный цвет. На 10 л воды берется 1 стакан столового уксуса и 2 ложки соли. Все это нужно смешать и обмакнуть в раствор черную вещь. После того, как прошло 20 минут, отожмите вещь. Полоскать от такой смеси черную одежду не нужно. После процедуры можно стирать вещь, как обычно – цвет не будет так сильно слезать с вещи.

Лучше стирать черную одежду вручную / Фото Shutterstock

Как сушить черные вещи

Ни в коем случае нельзя сушить черную одежду на солнце. Солнечные лучи активно уничтожают цвет и приводят к выгоранию на одежде – если вы повесили не вывернутую черную вещь на солнце, можно смело выбрасывать ее – на ткани появятся выгоревшие пятна, которые нельзя отстирать.

Не стоит сушить черную одежду под прямым солнечным воздухом / Фото Unsplash

Кроме этого, не стоит сушить черное в помещениях, где сыро и может быть моль. Хранить черные вещи следует в проветриваемых просторах. Для того чтобы вещи не имели неприятный запах от сырости и не стали жертвами насекомых, можно взять цветы лаванды – это растение отгоняет моль и держит одежду в свежести.

Как восстановить черный цвет вещи

Если хочется дать черной вещи вторую жизнь, то ее можно повторно покрасить. Для этого есть как специализированные красители для одежды, так и народные методы.

Специальные покрасочные растворы можно купить в магазинах бытовой химии и использовать их по инструкции.

Обратите внимание! При окрашивании вещи нужно сначала ее намочить, а затем постоянно размешивать в растворе. Если не поддерживать движение воды с красителем, есть риск получить "полосатую" вещь, которую придется перекрашивать или вообще выбросить.

Восстановить цвет можно с помощью черного кофе, работающего как естественный краситель. Для этого нужно:

Налить в таз или миску кипяток и добавить в него кофе – молотый или растворимый. Раствор должен получиться очень насыщенным и иметь глубокий темный цвет.

Подержать вещь в емкости пол часа, помешивая. После этого черную одежду нужно прополоскать.

Одежду нужно помешивать, чтобы краска равномерно легла на ткань / Фото iStock

Также сделать вещь более насыщенной может тушь для ресниц. Для такого метода понадобится 2 столовых ложки уксуса и тушь, которую нужно размешать до образования черной жидкости. Прополощите черную одежду и добавьте в воду черную смесь. Немного подержите и прополощите снова, чтобы с вещи не стекала черная вода.