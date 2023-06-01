Увеличит урожайность: как подкормить огурцы лавровым листом

Рост огурцов зависит от правильного полива, земли, соседства и хорошего удобрения. Существует множество различных веществ, но разобраться, что действенно сложно. Мы подскажем, как подкормить огурцы лавровым письмом.

Огурцы можно выращивать из семян или с помощью рассады. Если вы выбираете посев непосредственно в грунт, нужно делать это, когда температура стабилизируется. Не забывайте о хорошем удобрении. 24 Канал подскажет, как подкормить огурцы лавровым листом

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Как удобрить огурцы лавровым листом

У каждого на кухне найдется такой простой, но одновременно действенное средство как лавровый лист. Многие используют его только как дополнение к блюдам, но можно еще в уходе за растениями. Ведь он содержит компоненты, которые помогают им быстрее развиваться.

Основная польза лаврового листа для растений заключается в том, что отпугивает вредителей. В частности, мух, насекомых и некоторых грызунов. Вы можете поставить лавровый лист у огурцов или сделать отвар из лаврового листа для полива растений.

Также лавровый лист будет полезен в другом: завязывание огурцов. Для приготовления раствора понадобится 15-20 сухих лавровых листочков и 1 ложка костной муки. Все заливаем 2 литрами воды и измельчаем в блендере. Затем этот раствор процеживаем через сито. 1 стакан смеси следует смешать с 5 литрами воды. Поливаем огурцы под корень.



Лавровое письмо / Фото The lavka