Увеличит урожайность: как подкормить огурцы лавровым листом
Рост огурцов зависит от правильного полива, земли, соседства и хорошего удобрения. Существует множество различных веществ, но разобраться, что действенно сложно. Мы подскажем, как подкормить огурцы лавровым письмом.
Огурцы можно выращивать из семян или с помощью рассады. Если вы выбираете посев непосредственно в грунт, нужно делать это, когда температура стабилизируется. Не забывайте о хорошем удобрении. 24 Канал подскажет, как подкормить огурцы лавровым листом
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Как удобрить огурцы лавровым листом
У каждого на кухне найдется такой простой, но одновременно действенное средство как лавровый лист. Многие используют его только как дополнение к блюдам, но можно еще в уходе за растениями. Ведь он содержит компоненты, которые помогают им быстрее развиваться.
Основная польза лаврового листа для растений заключается в том, что отпугивает вредителей. В частности, мух, насекомых и некоторых грызунов. Вы можете поставить лавровый лист у огурцов или сделать отвар из лаврового листа для полива растений.
Также лавровый лист будет полезен в другом: завязывание огурцов. Для приготовления раствора понадобится 15-20 сухих лавровых листочков и 1 ложка костной муки. Все заливаем 2 литрами воды и измельчаем в блендере. Затем этот раствор процеживаем через сито. 1 стакан смеси следует смешать с 5 литрами воды. Поливаем огурцы под корень.
Лавровое письмо / Фото The lavka
- Стоит отметить, что лавровый лист богат уксусной и муравьиной кислотой, которые очень положительно влияют на растения.
- Более того, такое удобрение не только укрепит и оздоровит растения, но и улучшит их рост и отпугнет паутинного клеща.
- В то же время рекомендуется добавлять другие типы удобрений к почве или применять их параллельно для оптимальной подкормки огурцов.