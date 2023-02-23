Удаляют даже старый налет: 3 эффективных способа легкой очистки крана

Каждый мечтает о чистоте дома. Однако сияющие краны могут терять свой блеск, покрываясь известковым налетом. Появление накипи на кране происходит из-за нагревания жесткой воды. Часто его трудно избавиться от обычных моющих средств, поэтому мы нашли эффективные методы очистки крана – подробнее читайте в материале.

Вовремя подбирая правильные чистящие средства крана, удается удалить известковый налет и вернуть оборудованию приятный внешний вид. Однако, также важно обращать внимание, чтобы в составе чистящих средств не было таких веществ: щелочей и абразивных элементов, которые агрессивно действуют на материал, отмечает 24 Канал.

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Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло обладает отличными свойствами: помогает избавиться от разводов, справляется с разными видами загрязнений и даже способно удалить накипь из крана и придать ему блеск. Многие хозяйки, для очистки всех кухонных поверхностей используют хозяйственное мыло и соду:

Для очищения крана возьмите кусок мыла.

Натрите его на терке и выложите в миску.

Залейте горячей водой и перемешайте до получения состава средней густоты.

Добавьте чайную ложку соды в смесь.

С помощью мягкой губки нанесите полученную смесь на участки, нуждающиеся в чистке.

Подождите 2 часа и затем смойте теплой водой.

Как почистить кран в домашних условиях – советы и лайфхаки.

Уксус

Уксус является хорошим помощником в уборке. С его помощью можно продезинфицировать поверхности, добавив немного жидкости в воду, после чего готовым раствором следует протереть все, что нужно. Благодаря своим дезинфицирующим и антисептическим свойствам его часто встречают в составе моющих средств, а также дезодорантов. Однако, чтобы не испортить эффект от уборки, необходимо соблюдать определенные пропорции.

Для быстрого очищения кранов и удаления налета известкового типа используйте обычный уксус.

Сначала его следует развести с водой, одну меру уксуса и две воды.

В этом растворе нужно вымочить тряпку для уборки.

Далее протрите кран этой смесью.

Затем через 15 минут промойте кран обычной водой и вытрите насухо.

Чем почистить кран – уборка домашними средствами.

Лимонный сок

С помощью сока свежего лимона можно достаточно эффективно избавиться от накипи на кране. В то же время, лимонную кислоту лучше не использовать, ведь она может оставить царапины.

Для того чтобы обработать кран, возьмите целый лимон и разрежьте пополам.

Половинкой лимона протрите кран и ненадолго оставьте так.

Приблизительно через пол часа протрите обработанные участки сухой тряпкой.

Как удалить налет из крана в домашних условиях |

Основное удобство домашних средств в том, что приготовить их можно из компонентов, имеющихся на каждой кухне. Однако, в случае очень серьезных загрязнений, рекомендуем проводить чистку, сочетая домашние средства с бытовой химией.