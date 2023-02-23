Удаляют даже старый налет: 3 эффективных способа легкой очистки крана
Каждый мечтает о чистоте дома. Однако сияющие краны могут терять свой блеск, покрываясь известковым налетом. Появление накипи на кране происходит из-за нагревания жесткой воды. Часто его трудно избавиться от обычных моющих средств, поэтому мы нашли эффективные методы очистки крана – подробнее читайте в материале.
Вовремя подбирая правильные чистящие средства крана, удается удалить известковый налет и вернуть оборудованию приятный внешний вид. Однако, также важно обращать внимание, чтобы в составе чистящих средств не было таких веществ: щелочей и абразивных элементов, которые агрессивно действуют на материал, отмечает 24 Канал.
Читайте также Секреты чистоты и свежести дома: 5 эффективных способов устранения пыли
Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло обладает отличными свойствами: помогает избавиться от разводов, справляется с разными видами загрязнений и даже способно удалить накипь из крана и придать ему блеск. Многие хозяйки, для очистки всех кухонных поверхностей используют хозяйственное мыло и соду:
- Для очищения крана возьмите кусок мыла.
- Натрите его на терке и выложите в миску.
- Залейте горячей водой и перемешайте до получения состава средней густоты.
- Добавьте чайную ложку соды в смесь.
- С помощью мягкой губки нанесите полученную смесь на участки, нуждающиеся в чистке.
- Подождите 2 часа и затем смойте теплой водой.
Как почистить кран в домашних условиях – советы и лайфхаки.
Уксус
Уксус является хорошим помощником в уборке. С его помощью можно продезинфицировать поверхности, добавив немного жидкости в воду, после чего готовым раствором следует протереть все, что нужно. Благодаря своим дезинфицирующим и антисептическим свойствам его часто встречают в составе моющих средств, а также дезодорантов. Однако, чтобы не испортить эффект от уборки, необходимо соблюдать определенные пропорции.
- Для быстрого очищения кранов и удаления налета известкового типа используйте обычный уксус.
- Сначала его следует развести с водой, одну меру уксуса и две воды.
- В этом растворе нужно вымочить тряпку для уборки.
- Далее протрите кран этой смесью.
- Затем через 15 минут промойте кран обычной водой и вытрите насухо.
Чем почистить кран – уборка домашними средствами.
Лимонный сок
С помощью сока свежего лимона можно достаточно эффективно избавиться от накипи на кране. В то же время, лимонную кислоту лучше не использовать, ведь она может оставить царапины.
- Для того чтобы обработать кран, возьмите целый лимон и разрежьте пополам.
- Половинкой лимона протрите кран и ненадолго оставьте так.
- Приблизительно через пол часа протрите обработанные участки сухой тряпкой.
Как удалить налет из крана в домашних условиях |
Основное удобство домашних средств в том, что приготовить их можно из компонентов, имеющихся на каждой кухне. Однако, в случае очень серьезных загрязнений, рекомендуем проводить чистку, сочетая домашние средства с бытовой химией.