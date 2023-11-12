Можно ли сажать туи вдоль забора: вы будете поражены пользой этого дерева

Туя часто становится главным украшением участка. Хотя о дереве существует много предрассудков, людей это не пугает.

Однако опытные хозяева до сих пор спорят, можно ли сажать туи у домов, в частности вдоль забора. О пользе и вреде такого решения, расскажет 24 Канал.

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Польза туи на участке

Туя выделяет в два раза больше фитонцидов, чем обычные лиственные деревья. Благодаря им повышается иммунитет, быстрее заживают раны, очищаются легкие и проходят аллергические заболевания. Кроме того, фитонциды полезны для желудка. Вещества также эффективно убивают вредные грибки и бактерии. Именно поэтому дерево хорошо сажать вокруг домов.

В холодное время года выделяется меньшее количество кислорода. Однако люди, на чьих участках произрастают туи, чувствуют, что дерево помогает легче дышать. Кстати, оно совсем не боится выхлопных газов от автомобилей. Туи напротив очищают воздух.

Туя зимой / Фото Pixabay

Кустарник туи разрастается в очень плотную живую изгородь. Это настоящее спасение для владельцев домов. Ведь хвоя эффективно задерживает пыль. Так что дерево хорошо очищает территорию.

Туи достаточно хорошо защищают от шума. Если высадить дерево возле забора, можно наслаждаться тишиной. Лучше всего это делать в два или три ряда.

А какой вред

Кроме огромного количества примет, есть еще и другие причины, почему нельзя высаживать туи во дворе, в том числе и вдоль забора: