23 июня – Троица в Украине: главные запреты и традиции праздника

23 июня верующие празднуют Троицу. Традиционно этот праздник приходится на пятидесятый день после воскресения Христова. Сегодня в церквях проходят торжественные богослужения, на которые сходятся люди.

В народе говорят, что в этот день начинаются Зеленые праздники, поэтому дома украшают зеленью и ветками. Люди берут аир, чабрец, любисток, мяту и полынь. Больше об этом празднике расскажет LifeStyle 24.

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Троица 2024: история праздника и традиции предков

Троица считается одним из главных христианских праздников. Накануне Вознесения Господь сказал своим ученикам, что вскоре к ним придет Святой Дух. Впоследствии так и произошло. Более того, он подарил апостолам знание разных языков. Благодаря этому они начали распространять слово Божье по всему миру. Сегодня верующие традиционно чествуют Бога Отца, Бога Духа Святого и Бога Сына. Праздник имеет еще одно популярное название – Пятидесятница.

Издавна родственники и друзья на Троицу ходят в гости друг к другу. Накануне хозяйки готовят много блюд, в том числе и основное – каравай. Раньше люди также устраивали громкие гуляния вечером, где пели и танцевали. Одним из обычаев наших предков в праздник было сватовство. Считалось, что в таком случае влюбленных ждала счастливая семейная жизнь.

Что нельзя делать

Запрещено отказывать в помощи людям.

Нельзя употреблять алкоголь, разрешается только вино.

Не стоит ссориться, распускать сплетни, врать и сквернословить.

Тяжелый физический труд рекомендуется отложить на другой день.

Народные приметы

Если на улице будет жарко, то ждите сухого лета.

Сегодня цветы и зелья обладают целебными свойствами.

Дождь – к теплой погоде летом.

Если выпал дождь, а потом выглянуло солнце, то будет богатый урожай.

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Что еще отмечают

Ежегодно 23 июня украинцы празднуют День государственной службы. 4 апреля 2003 года праздник ввел тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Кстати, сегодня также отмечается День государственной службы ООН.

Кроме того, на последнее воскресенье июня приходится День молодежных и детских общественных организаций Украины. Такое событие ввели в 2008 году.