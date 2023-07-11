Поджигаем кофе в фольге: неожиданный трюк, который понадобится всем дачникам

На первый взгляд кажется, зачем поджигать кофе в фольге? Какая из этого польза? Но на самом деле ответ будет неожиданным.

Вы не ожидали, но горящий кофе в фольге имеет очень интересную функцию. И не нужно покупать никаких химических средств. Далее расскажем, о чем идет речь.

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Зачем поджигать кофе в фольге

Подожженный кофе – это отличный способ избавиться от комаров. Просто надо насыпать на тарелку или на частицу фольги молотый натуральный кофе. Сосуд следует поставить в безопасном и недоступном для детей месте.

Это связано с тем, что комары ненавидят запах кофе. В то время как аромат воспаленных кофейных зерен заставит этих насекомых навсегда улететь с вашей территории.

В борьбе с комарами помогут также натуральные эфирные масла. Речь идет о:

чабреце;

мяте;

герань;

чайном дереве;

анисе;

апельсине;

кедре;

лаванде.

Возьмите 7-10 капель любой из этих жидкостей и добавьте 1 столовую ложку растительного масла. Раствор нанесите на кожу. Можно распиливать такую ароматную смесь на одежду и шатер, если отдыхаете на природе. Можно даже добавить чуть-чуть такого раствора в огонь.