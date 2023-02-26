Как защитить губы от трещин весной: действенные советы

Весной погода становится очень изменчивой. Это оказывает большое влияние на организм человека, а особенно на губы. Поэтому важно помнить о некоторых правилах ухода за ними.

Губы достаточно чувствительный участок лица к изменению температур. Весной они нуждаются в особом уходе. 24 Канал подготовил полезные советы, которые помогут уберечь кожу губ от вредных воздействий погоды.

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Советы, которые помогут сохранить кожу губ от трещин весной

Пользуйтесь специальным бальзамом

Весной особенно важно увлажнять губы бальзамом. Косметическое средство следует выбирать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи. Поскольку он не должен вызывать аллергию или провоцировать еще больше трещин.

Выбирайте бальзам для губ или гигиеническую помаду с природными компонентами и витаминами. Косметическое средство должно увлажнять, питать и защищать кожу губ.



Как ухаживать за губами, чтобы они не трескались / Фото Pinterest

Избавьтесь от вредных привычек

Не забывайте, что часто мы сами вредим нашим губам. Поэтому стоит забыть о таких вредных привычках:

Сдирать верхний слой сухой кожи с губ. Такая привычка приведет к внесению инфекции в организм, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Облизывать губы. Когда вы находитесь на улице и чувствуете сухость на губах, нельзя их облизывать. Ведь слюна создаст только кратковременный эффект увлажнения. Поэтому лучше пользоваться бальзамом.

Сбалансированно питайтесь

Не забывайте, что весной человек нуждается в достаточном количестве витаминов и микроэлементов. Поскольку зимой организм обычно ослабляется и не получает много солнечного света и тепла. Поэтому сбалансированное питание поможет поддерживать хорошее состояние кожи на губах и укрепить здоровье.

Кроме того, важно нормализовать водный баланс и пить достаточное количество воды. Поскольку это оказывает влияние на состояние кожи на всем теле.



Важно сбалансированное питание весной / Фото Canva