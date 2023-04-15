Успейте обновить имидж: 6 потрясающих трендов причесок в 2023 для самых стильных

Эксперты красоты назвали 6 трендов в прическах, стрижках и цветах волос. Если вы долго думали о том, чтобы сменить имидж – эти стильные способы обновить образ именно для вас.

Последние тренды в социальных сетях доказывают, что волосы, прическа и укладка иногда решаются для создания образа. В этом году hair-стилисты и эксперты выделили несколько важнейших направлений в стиле причесок.

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Рыжие оттенки

В этом году трендовыми стали рыжие оттенки волос. Если вы решили радикально изменить образ – выбирайте краску, если хотите только попробовать – можно воспользоваться оттеночными бальзамами, которые неустойчивы и смываются после нескольких приемов душа.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle

Эффектные аксессуары

Аксессуары для волос – отличный способ украсить простые прически или дополнить аутфит оригинальной деталью. На модных показах фигурируют массивные шпильки и большие резинки для волос. Здесь работает правило: чем больше – тем лучше.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle

Челка

Челка это всегда хорошая идея, когда хочется изменить имидж. Это также отличный способ привлечь внимание к лицу и сместить акценты. С вариантами стиля можно экспериментировать.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle

Эффект влажных волос

Этот тренд в прическах был моден несколько лет назад, но снова в топах идей от стилистов. Эту прическу можно сделать дома: нанесите много геля для волос и вложите его так, как хотите – в изысканном или более дерзком стиле. Закрепите все спреем для блеска и лаком для волос.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle

Современный пучок

Это усовершенствованная версия стандартного пучка. Для того чтобы повторить эту прическу, нужно зачесать волосы назад, смазать гелем и сделать пучок. Но не подбирайте кончики волос – оставьте их распущенными.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle

Боковой пробор

Еще одно важное правило: чем драматичнее, тем лучше. Так что модные стилисты советуют делать драматический боковой пробор, подчеркивающий форму лица. Можно вложить его в привычном варианте, или же соединить с еще одним трендом – влажными волосами. Так пробор будет держаться лучше.



Тренды причесок 2023 / Фото Elle