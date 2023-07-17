Тренд "тихая роскошь" в прическах: ваши волосы будут выглядеть дорого и изысканно

Оригинальные цвета волос и минималистичные аксессуары доминируют на красных дорожках и неделях моды. Стилисты знаменитостей делятся, как применить тренд "тихая роскошь" в прическах.

Тихая роскошь – новый тренд, догоняющий другие тенденции. Он "добрался" и в сферу hairstyles и претендует на звание летней эстетики 2023 года.

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"Тихо-роскошные" прически это дорогостоящие, они минималистичны, а волосы здоровые и красивые.

Звезды активно демонстрируют тренд тихой роскоши. Это медовый цвет волос Дженнифер Лоуренс с простым черным обручем, черные волосы Дженни Ким, завязанные атласным бантом и стильные образы Марго Робби перед фильмом "Барби".



Тихая роскошь в прическах / Скриншот с видео



Тихая роскошь в прическах / Фото из инстаграма Брюс Скарлет

Как достичь тихой роскоши

Звездная стилистка Дженни Чо заметила, что тенденция тихой роскоши демонстрирует "шикарный минимализм" и сдержанность.

Примеры тихой роскоши в цветах волос – это классика, подходящая оттенку лица и гардероба – например, роскошный черный.

Так какую прическу сделать? Уходите от самого простого: разделите волосы по центру или сбоку и соберите в низкий, средний или высокий пучок. Далее пользуйтесь качественными аксессуарами для волос: французские шпильки, атласные ленты – безупречный вариант.



Тихая роскошь в прическах / Фото с инстаграма Дженни Чо

Чтобы волосы имели качественный и здоровый вид, пользуйтесь средствами для блеска и гладкости (сыворотки, маски). Если вы окрашиваетесь, используйте тонировочные шампуни и бальзамы, которые будут сохранять насыщенный цвет. Еще один трюк для окрашенных волос: используйте несколько оттенков, чтобы цвет имел много тонов и по-разному блистал на свете.



Тихая роскошь в прическах / Фото с инстаграма Дженни Чо