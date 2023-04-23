Светящиеся в темноте ногти снова в тренде: 5 эффектных фото неонового маникюра

Модель Гейли Бибер вернула в моду эффектный неоновый маникюр. Она продемонстрировала яркий вариант светящихся в темноте ногтей.

Американские звезды положили начало тренду маникюра, который прекрасно подойдет как на конец весны, так и на лето 2023 года. Модель Гейли Бибер и певица Лиззо показались с светящимися в темноте неоновыми ногтями.

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Неоновый маникюр в тренде

Новая тенденция оттенка ногтей имеет ностальгический вкус – мы хорошо помним, как еще несколько лет назад было модным и крутым все то, что светилось в темноте. Теперь это стало трендом нейл-арта.

Последний маникюр Гейли Бибер – это неоново-салатовый оттенок на ногтях, имеющий золотистые тонкие линии сверху. Лаконично и стильно.



Тренд от Гейли Бибер / Фото из инстаграма модели

В то же время лучшие мастера маникюра предлагают и другие варианты и дизайны в таком стиле: нанести один цвет на все ногти или делать акценты на ярких деталях: точках, линиях.

Чтобы повторить такой маникюр, много усилий не нужно: только найдите неоновый оттенок лака для ногтей или светящийся в темноте. Также существуют специальные покрытия для такой изюминки в образе.

5 вариантов неонового маникюра



Неоновый маникюр / Фото из инстаграма Iram Shelton



Неоновый маникюр / Фото из инстаграмма Amy Le



Неоновый маникюр / Фото из инстаграма Julia Diogo



Неоновый маникюр / Фото из инстаграма Betina R. Goldstein



