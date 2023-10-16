7 традиционных имен для мальчиков, которые понравятся каждому

Если вы не хотите придумывать что-то экзотическое для своего ребенка, можно дать ему традиционное и всем известное имя. Хороших вариантов существует немало.

Есть очень много имен, которые все хорошо знают. Здесь не будет проблем, что кто-то неправильно повторил имя вашего ребенка или не запомнил. Ибо традиционные имена – преимущественно простые и не очень длинные. 24 Канал собрал несколько вариантов для мальчишек.

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Традиционные имена для мальчиков

Андрей – красивое и лаконичное имя, берущее начало из Древней Греции. По первой версии, оно возникло от слова "андрос", что означает "мужчина". А второй вариант предполагает, что оно сформировалось от слова "андрейос" с переводом "мужественный".

Владимир – красивое имя, за которое мы обязаны предкам-славянам. Оно имеет два корня: "волод" – "владеть" и "мир". Значения трактуют как "обладающий миром".

Дмитрий греческого происхождения. Его связывают с именем Деметры, которая была богиней земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Означает "принадлежащий Деметре".

Иван, хотя еврейское происхождение, уже давно успешно прижилось на украинских землях. С иврита переводится на украинский как "Бог смилостивился, помиловал".

Максим – привычное имя с латинскими корнями. Оно означает "величайший", "величайший". Считается римским родовым именем.

Алексей – красивое мужское имя. Сформировалось от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что означает "отражать", "предотвращать", "защищать". То есть, имя означает "защитник".

Роман имеет 2 варианта возникновения имени. Из древнегреческого языка оно означает "сильный", "крепкий". А вот с латыни переводится совсем по-другому: "римлянин", "римский", "из Рима".

Также существует множество традиционных имен для девочек. Вы все их хорошо знаете.