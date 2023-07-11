Макияж будет держаться весь день: что такое техника бейкинга и как это работает

Есть одна техника, которая помогает создать устойчивый макияж и особенно важна для тех, у кого жирная кожа лица. Это бейкинг – все о технике смотрите дальше.

Техника бейкинга состоит в том, что нужно нанести толстый слой полупрозрачной пудры на кожу лица. Ее нужно выдержать 5 – 10 минут, чтобы тепло тела зафиксировало или "запекло" (bake – отсюда и слово бейкинг) основу макияжа и консилер и тональный крем под пудрой. Эта техника может показаться странной, но с правильными советами все удастся.

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В первую очередь стоит заметить, что техника просто не нужна тем, кто пользуется небольшим количеством консилера или вообще не любит полный макияж. Это только для случаев, когда макияж покрывает все лицо и вам нужно, чтобы он был стойким весь день.

Для того чтобы закрепить макияж, подходит рассыпчатая фиксирующая пудра. Чтобы мейкап выглядел гладко, как в фильтре из инстаграма, выбирайте полупрозрачные, светлые или белые пудры. Прессованные и минеральные пудры не подойдут: они будут слишком тяжелыми.

Среди "инструментов" понадобится: влажный спонж (самым удобным будет в форме треугольника) и пушистая кисточка.

Как правильно делать бейкинг

Шаг 1 : подготовка к макияжу. Подготовьте кожу к нанесению продуктов, особенно кожу под глазами. Нанесите увлажняющий крем, чтобы большое количество пудры не подчеркнуло сухость и морщины.

: подготовка к макияжу. Подготовьте кожу к нанесению продуктов, особенно кожу под глазами. Нанесите увлажняющий крем, чтобы большое количество пудры не подчеркнуло сухость и морщины. Шаг 2 : после тонального крема нанесите консилер, можно не экономить. Растушуйте его влажным спонжем.

: после тонального крема нанесите консилер, можно не экономить. Растушуйте его влажным спонжем. Шаг 3 : нанесите еще один тонкий слой консилера и растушуйте.

: нанесите еще один тонкий слой консилера и растушуйте. Шаг 4 : возьмите кисточку для пудры и нанесите тонкий слой рассыпчатой пудры на макияж, чтобы зафиксировать основание.

: возьмите кисточку для пудры и нанесите тонкий слой рассыпчатой пудры на макияж, чтобы зафиксировать основание. Шаг 5 : Возьмите влажный спонж, окуните его в пудру и щедро нанесите продукт на зону под глазами, где вы использовали консилер. Многие наносят пудру на нос, лоб, подбородок – это по вашему желанию. Не волнуйтесь по поводу своего вида сейчас – это часть процесса. Оставьте все на 5-10 минут для "запекания" и фиксации. За это время можно выполнить макияж глаз: если тени будут сыпаться, их можно легко избавиться от лица вместе с фиксирующей пудрой.

: Возьмите влажный спонж, окуните его в пудру и щедро нанесите продукт на зону под глазами, где вы использовали консилер. Многие наносят пудру на нос, лоб, подбородок – это по вашему желанию. Не волнуйтесь по поводу своего вида сейчас – это часть процесса. Оставьте все на 5-10 минут для "запекания" и фиксации. За это время можно выполнить макияж глаз: если тени будут сыпаться, их можно легко избавиться от лица вместе с фиксирующей пудрой. Шаг 6: когда время ожидания завершилось, возьмите пушистую кисточку и смахните оставшийся продукт с вашего лица. Так у вас получился стойкий макияж для фотосессии и других событий, не требующий фильтров.

Как делать бейкинг: видео