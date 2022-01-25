Татьянин день-2022: милые картинки-поздравления с днем Ангела

25 января 2022 , 07:04
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Источник:

24 канал

25 января в Украине отмечают Татьянин день. Дата посвящена святой великомученице Татиане Римской, которая решила не выходить замуж, а посвятить свою жизнь Богу, за что ее и казнили.

Святая Татиана является заступницей и покровительницей всех Татьян. 25 января все женщины и девушки с этим именем отмечают день Ангела. В церквях проходят богослужения в честь мученицы Татианы, и люди ставят свечи за успехи в учебе. Этот день – прекрасная возможность поздравить всех Татьян и проявить знаки внимания.

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День Ангела Татьяны-2022: красивые поздравления в картинках


Татьянин день 2022: картинки-поздравления


Поздравления с днем Ангела Татьяны 2022


Картинки с именинами Татьяны 2022


Поздравляю с именинами Татьяны 2022


С днем Ангела Татьяны 2022


День Ангела Татьяны-2022: открытки 


День Ангела Татьяны 2022: поздравления в открытках​


Поздравляю с именинами


Татьянин день-2022: красивые открытки

Автор: Андріана Будиш