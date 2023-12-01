Я сын Ирины Горовой, – 15-летний Андрей Потапенко откровенно рассказал, где хотел бы жить
Источник:Галета Кристина
На днях 15-летний сын Потапа и Ирины Горовой удивил заявлением. Парень рассказал, где он хотел бы жить в будущем.
Подросток заявил, что хоть ему и нравилось жить за границей, но все же он хочет остаться в Украине. Здесь его дом.
Интересно После войны будут разборки, – Павел Зибров неожиданно высказался о Виннике и Потапе
Андрей Потапенко объяснил, где хотел бы жить в будущем
На днях юноша посетил публичное мероприятие, где дал короткое интервью. Интересно, что когда нужно было представиться Андрей, сказал: "Я сын Ирины Горовой". В то же время, об отце подросток не говорил. Наконец, на вопрос о месте жительства парень объяснил, что больше хочет проживать в столице Украины – Киеве, а не в любой другой стране.
Я жил в Будапеште полтора года, мне там очень понравилось, было очень много тусни, но это мой дом, поэтому я выберу Киев,
– объяснил парень.
Кто такой Андрей Потапенко
Это общий сын Потапа и продюсера Ирины Горовой. Для мужчины это первенец, однако для женщины Андрей – второй ребенок. Также у Горовой есть 25-летняя дочь Наталья.
Андрей Потапенко обучается в 9 классе в Киеве. Парень рассказывал, что занимается спортом. В частности он подчеркнул, что профессионально играет в баскетбол. Также ему нравится регби.