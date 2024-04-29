Трогательные поздравления со свадьбой от родителей: волшебные стихи и картинки

В день свадьбы родители, пожалуй, волнуются не меньше молодоженов. Ведь они отдают своих детей в руки друг другу и отпускают в супружескую жизнь. Для мамы и папы этот праздник радостный и грустный одновременно.

На свадьбе поздравления от родителей – невероятно трогательные, поэтому часто у гостей на глазах появляются слезы. Если праздник уже скоро, а красивое пожелание вы еще не нашли, то сохраняйте стихи, которые собрал LifeStyle 24.

Тоже полезно Самые искренние поздравления со свадьбой в словах: молодожены будут в восторге

Поздравления со свадьбой от родителей

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо вас!

Ми хочемо вам усіх благ побажати,

Щоб ви були дружні, успішні й багаті!

І ще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у злагоді й любові!

Хай разом всі справи даються вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

***

З весіллям вас вітаємо,

Кохання й ніжності бажаємо.

Хай спільне життя

Завжди буде казковим.

Хай кожен ваш день

Буде добрим й чудовим!

Поздравления со свадьбой / Фото "Страна У"

***

Хай друзі вірні з вами будуть,

А доля береже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

Щоб всі ваші мрії й плани збувались.

Щоб у своїй оселі були ви щасливі

І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

І в важкі хвилини не покидає.

***

Шановні, милі, любі молодята,

Вітаємо з весіллям, дорогі!

Кохайте одне одного завзято,

І йдіть завжди пліч-о-пліч по житті!



Бажаєм, щоб в родині було щастя,

І щоб було багато діточок,

Не забувайте, ви – продовження династій,

І пам’ятайте про цей батьківський урок!

***

На весільнім рушникові

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви –

Завтра вже – родина.



Хай міцна буде сім'я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов'я

Хай вас будить зрання.

Поздравления со свадьбой / Фото "Побажайко"

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом,

Щоб вам до віку в добрі купатись,

Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували

В нових колисках дітей гойдали,

Щоб вас втішали сини й дочки

І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась вся наша родина

Життя ваше спільне цвіло як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали

І на своєму золотому весіллі гуляли!

***

Щастя вам бажаємо, молодята,

І кохання – цілий океан,

Щоб добра нажили ви багато

Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували

І любились, наче голуби,

Щоб подружні ваші дні минали

Без печалі, смутку та журби.