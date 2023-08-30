Эмма Стоун вдохновляет на новую стрижку: стильный боб на осень для школьниц и студенток
Актриса Эмма Стоун предстала с новой стрижкой, которая может стать трендом осени. Она удачно подойдет студенткам и школьницам.
Стрижка боб считается абсолютной классикой, но с ней можно экспериментировать. Эмма Стоун продемонстрировала стильный боб "для крутых девушек", пишет 24 Канал.
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Стильная стрижка на осень
Парикмахерша Мара Росзак создала стрижку для Эммы Стоун, отрезав несколько дюймов волос актрисы. Она отмечает, что ее боб – женственный, легкий, но и немного резкий. Он точно будет подходить ученицам и студенткам, ведь неприхотлив в уходе.
Классный девичий боб легкий и немного длиннее спереди, что придает изяществу,
– говорит парикмахерша.
Чтобы изменить свой стиль, попросите своего стилиста о стрижке боб, но с одним нюансом – пряди впереди должны оставаться немного длиннее, чем на затылке. Обязательно четкость и легкость движений.
Эмма Стоун / Фото из инстаграма Мари Росзак
К слову, Эмма Стоун сменила не только стрижку, но и цвет волос. Из рыжего цвета ее перекрасили в блонд. Если вы тоже хотите решиться на покраску, помните об уходе за волосами – увлажнении и защите.