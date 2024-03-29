Страстная пятница: почему так называется самый важный день Великого поста

Христиане западного обряда 29 марта отмечают Страстную пятницу - самый скорбный день в Великом посте. Сегодня римо-католики вспоминают и размышляют о страданиях и смерти Иисуса Христа.

Последняя пятница в Великом посте имеет несколько названий – Страстная, Великая, Святая. Но наиболее распространенное название – Страстная пятница. LifeStyle 24 расскажет, почему ее называют именно так.

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Почему Страстная пятница имеет такое название

Название этого дня возникло от выражения "Страсти Христовы". Согласно Евангелию, в пятницу Иисуса Христа осудили на казнь. Он совершил тяжелый путь на гору Голгофу, неся на плечах крест. В конце его распяли. Именно в этот день закончилась земная жизнь Господа. Христиане верят, что его мученическая смерть является жертвой: таким образом он искупил все человеческие грехи.

Смерть на кресте была самой позорной в те времена. Казнь через распятие назначали разбойникам, убийцам, мятежникам. Преступники испытывали страшную боль во всех конечностях и частях тела, а также испытывали сильную жажду. Иисус Христос так же перенес все страдания, а кроме этого издевательства палачей и прохожих людей.

Во время распятия Христос молился за своих мучителей со словами: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". Под крестом Спасителя стояла его Мать, Мария Магдалина и апостол Иоанн. Иисус Христос тогда сказал Иоанну заботиться о Деве Марии как о своей матери.

Когда Христос страдал на Голгофе, произошло знамение. Солнце затмилось, а по всей земле наступила тьма. Она продолжалась до самой его смерти.



В Страстную пятницу вспоминают страдания Христа / Фото Unsplash

Какие традиции существуют в Страстную пятницу

В этот день в церквях не правят Божественную литургию. Зато священники читают Евангелие о Страстях Христовых и выносят плащаницу.

В Страстную пятницу все христиане соблюдают строжайший пост. Верующие обычно не употребляют пищи до выноса плащаницы на середину церкви, а после едят только хлеб и воду.