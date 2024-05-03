Самый строгий день Великого поста: что нельзя делать в Страстную пятницу
В этом году 3 мая верующие будут отмечать Страстную пятницу. Этот день считается самым скорбным в году, поскольку тогда распяли Иисуса Христа.
В этот день принято много молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. К тому же Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Подробнее о запретах и то, что можно делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.
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Страстная пятница
Иисус Христос в тот день нес на себе крест, на котором его впоследствии распяли на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. Сына Божьего похоронили его ученики, Иосиф и Никидим, которые сначала завернули его в плащаницу, а после этого перенесли в пещеру. К тому же римский правитель Понтий Пилат приказал ее охранять, поскольку помнил, что Господь сказал о воскресении.
Страстная пятница 2024 / Фото Unsplash
Что можно делать в Страстную пятницу
- Прийти на богослужение и молиться, обдумывая свои поступки.
- Принести домой 12 свечей после посещения церкви и дождаться их сгорания – это защитит семью от бед.
- Придерживаться Великого поста: не есть, пока не вынесут Плащаницу.
- Делать добрые дела.
- Помогать нуждающимся.
Что не стоит делать в Страстную пятницу
- Заниматься домашними делами.
- Тяжело работать.
- Шить, вязать и вышивать.
- Рубить дрова.
- Есть, пока не вынесут Плащаницу.
- Употреблять алкоголь.
- Стричь волосы и ногти.
- Эмоционально ссориться, завидовать и кричать.
- Развлекаться и устраивать громкие празднования.
Какие приметы Страстной пятницы
- Облачный день – плохой урожай зерновых.
- Звездное небо – плодородное лето.
- Дождь в этот день – такая погода будет в течение всей весны.
- Не выглянет солнце – огород будет в сорняках.
- Посадите дерево или посеете культуры – урожай будет скудным.