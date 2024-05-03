Самый строгий день Великого поста: что нельзя делать в Страстную пятницу

3 мая 2024, 07:00
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В этом году 3 мая верующие будут отмечать Страстную пятницу. Этот день считается самым скорбным в году, поскольку тогда распяли Иисуса Христа.

В этот день принято много молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. К тому же Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Подробнее о запретах и то, что можно делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.

К слову Что нельзя делать в Страстную неделю: запреты и традиции накануне Пасхи

Страстная пятница

Иисус Христос в тот день нес на себе крест, на котором его впоследствии распяли на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. Сына Божьего похоронили его ученики, Иосиф и Никидим, которые сначала завернули его в плащаницу, а после этого перенесли в пещеру. К тому же римский правитель Понтий Пилат приказал ее охранять, поскольку помнил, что Господь сказал о воскресении.


Страстная пятница 2024 / Фото Unsplash

Что можно делать в Страстную пятницу

  • Прийти на богослужение и молиться, обдумывая свои поступки.
  • Принести домой 12 свечей после посещения церкви и дождаться их сгорания – это защитит семью от бед.
  • Придерживаться Великого поста: не есть, пока не вынесут Плащаницу.
  • Делать добрые дела.
  • Помогать нуждающимся.

Что не стоит делать в Страстную пятницу

  • Заниматься домашними делами.
  • Тяжело работать.
  • Шить, вязать и вышивать.
  • Рубить дрова.
  • Есть, пока не вынесут Плащаницу.
  • Употреблять алкоголь.
  • Стричь волосы и ногти.
  • Эмоционально ссориться, завидовать и кричать.
  • Развлекаться и устраивать громкие празднования.

Какие приметы Страстной пятницы

  • Облачный день – плохой урожай зерновых.
  • Звездное небо – плодородное лето.
  • Дождь в этот день – такая погода будет в течение всей весны.
  • Не выглянет солнце – огород будет в сорняках.
  • Посадите дерево или посеете культуры – урожай будет скудным.

Автор: Влада Пономарьова