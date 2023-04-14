Страстная пятница: молитвы на прощение грехов и картинки для этого дня

Страстная пятница – самый скорбный день в году для всех верующих. Иисуса распяли, он отдал свою жизнь в страшных мучениях. В этот день все христиане вспоминают последние часы жизни сына Божия, его боли и страдания. Особое значение приобретает молитва.

В 2023 году Страстная пятница пришлась на 14 апреля – за 3 дня до Воскресения Христова. Весь день верующие молятся, вспоминают казнь Иисуса Христа, снятие его тела с креста и погребение. Для каждого особое значение приобретает молитва о спасении. 24 Канал подготовил подборку молитв, которые следует произнести именно в Страстную пятницу.

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Молитвы на Страстную пятницу

Иисусе, мне жаль, что мучения и уныние, которые Ты испытал на кресте, были необходимы для спасения человечества. Ты не хотел, чтобы мы были рабами страха, тревоги или греха, потому Ты пожертвовал Собою, чтобы Любовь победила. Это Любовь, которая висела на кресте и отдала все, чтобы спасти нас. "Свершилось" стало криком победы, потому что Ты победил все, что держало нас в плену. Благодаря Твоей жертве я навсегда имею возможность близости с Тобой. Спасибо! Покажи мне, как делиться Твоей любовью сегодня и каждый день. Используй меня, чтобы достичь мира, для искупления которого Ты умер. Аминь.

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Великий и Всемогущий Отец Небесный, услышь молитву раба Божия (имя) в этот святой день. Прошу Тебя, Господи, послать на землю Святого Духа, который смог бы объединить всех людей. Помоги нам всем, Всевышний, забыть все прошлые неприятности, отложить в сторону все осуждения и независимо от религиозных убеждений понять и простить друг друга. Научи нас, Господи, работать вместе во благо преуспевающего общества. Пусть не помешают нам в этом национальности и расе. Позволь нам возможность превратить наш мир в преуспевающий. Объедини, всемогущий Господь, что нас всех в особенности христиан. Сделай так, чтобы мы стали едины, как соратники Иисуса Христа, которые собрались вместе с ним на Вечере Господней. Прошу только об одном, чтобы мы могли работать усердно, искренне молиться, жить счастливо в любви и мире. Аминь.

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Господи Всевышний, услышь меня, раба Божия (имя), прости мне грехи мои, ибо я искренне в них раскаяюсь. Позволь мне работать усердно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Дай мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как воздержаться от бесовских соблазнов, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

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Обращаюсь к Тебе, мой Бог, мой Отец, я раб Божий (имя) с просьбой о прощении всех моих грехов. Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от тебя, но помню, что в столь тяжелое время я все равно чувствовал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей. Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, умершего и воскресшего ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, известные и неизвестные, совершенные в минуты отчаяния или по неразумию. Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими нанес я образы всем Высшим силам, а также обидел много благоверных людей на земле. Прими в эту минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним. Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь служения другим людям. Аминь.

Картинки для Страстной пятницы



Картинки о Страстной пятнице / Фото ТСН



Картинки со Страстной пятницей / Фото ТСН



Картинки со Страстной пятницей / Фото ТСН Картинки со Страстной пятницей / Фото ТСН