Когда украинцы будут праздновать Старый Новый год в 2024 году: изменилась ли дата

В Украине и некоторых странах мира существует еще один праздник – Старый Новый год. Его отмечают люди, живущие по юлианскому календарю. Однако в последние годы этот праздник становится менее актуальным среди украинцев.

Дело в том, что люди постепенно забывают советские традиции. Важным событием стал переход Украинской православной церкви и Украинской греко-католической церкви на новый церковный календарь. Когда же состоится Старый Новый год в 2024 году, знает 24 Канал.

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Когда Старый Новый год 2024

Старый Новый год по-прежнему выпадает на 14 января. Когда-то в этот день также отмечали Василия, которое по новоюлианскому календарю теперь будут праздновать 1 января. Поэтому в 2024 году именно тогда ребята будут посеваться. По традиции они ходят по домам родственников и знакомых, засыпают пол зернами пшеницы и желают хозяевам изобилия.

Традиции Старого Нового года

Ранее женщины утром 14 января готовили гречку, по которой потом определяли будущее семьи. Например, если вода изливалась из кастрюли, то семью должны были ожидать невзгоды. Если гречка сварилась хорошо, то у родителей росла хорошая дочь. Если кашу не удалось приготовить, то в семью приходила беда.

Также с самого утра люди шли к водоему, который находился ближе всего к их дому. Они умывались холодной водой, чтобы быть здоровыми целый год.

По традиции, на Василия семья лепила вареники. В один из них обязательно клали монетку. Человеку, которому попадался вареник с монеткой, грядущий год обещал достаток. Также можно было вытянуть пуговицу, которая считалась символом чего-то нового, кольцо – символом свадьбы, сахар – символом счастливой жизни и соль – символом слез.

На праздничном столе должны были стоять щедрая кутья, колбаса, сыр, выпечка и мясные блюда. Поскольку раньше, 13 января, отмечали Щедрый вечер.

Что нельзя делать на Старый Новый год