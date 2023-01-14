Старый Новый год: невероятные картинки-поздравления с праздником

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. Этот праздник возник вследствие смены летоисчисления. Из-за разногласий в календарях мы отмечаем один Новый год по новому стилю – 1 января, а другой Новый год по старому стилю – 14 января.

Несмотря на то, что Старый Новый год неофициальный праздник, его очень любят украинцы. В этот день принято поздравлять близких и друзей. Сделать это можно с помощью красивых открыток, отмечает 24 канал.

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Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023

Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023 – хорошие пожелания / Фото из открытых источников

Старый Новый год 2023 в Украине – картинки-поздравления / Фото "Факты"

Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки / Фото из открытых источников

Отличные картинки-поздравления со Старым Новым годом / Фото из открытых источников

Старый Новый год 2023 – красивые картинки-поздравления / Фото "Сенсация"

Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки и открытки / Фото "Апостроф"

Старый Новый год в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото из открытых источников

Старый Новый год в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото "Реалист"

Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023 / Фото из открытых источников