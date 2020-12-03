Знаменитый шеф-повар Альдо Зилли, который хорошо разбирается в итальянской кухне, рассекретил любимое блюдо 7-летнего принца Джорджа. Его ответ очень удивил сеть.

Известный шеф-повар Альдо Зилли назвал любимое блюдо сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 7-летнего принца Джорджа. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Альдо Зилли сейчас живет в Великобритании, он сотрудничал с принцем Уильямом на одном из мероприятий молодежной благотворительной организации.

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На этом мероприятии принц Уильям рассказал шеф-повару о предпочтениях маленького принца Джорджа. Как оказалось, любимое блюдо 7-летнего мальчика – карбонара, что довольно необычно для ребенка.

Принц Уильям непревзойденный. Я жду его звонка, чтобы приготовить для его маленького сына его любимое блюдо – пасту карбонара,

– рассказал Альдо Зилли.

Шеф-повар убежден в том, что принц Джордж вырастет поклонником итальянской кухни, на которой и специализируется Альдо Зилли. Он уверен, что когда приготовит мальчику свою версию пасты, то станет любимцем Джорджа. "Если Джордж попробует мою карбонару, он больше не захочет есть ни одну другую, так что я должен пойти и сделать ему ее немедленно", – сказал Альдо Зилли.

Кроме того, он поделился впечатлениями от совместной работы с принцем Уильямом. Шеф-повар признался, что является огромным поклонником королевской семьи.

"Уильям абсолютный джентльмен. Он подойдет к вам, поговорит с вами – он знает все обо всех. Вот что мне нравится в таких людях: прежде чем они подойдут к вам, они убедятся, что знают, кто вы и чем зарабатываете себе на жизнь, это очень разумно", – признался Альдо Зилли.