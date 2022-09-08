Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: история праздника и о чем молятся в этот день

8 августа в Украине отмечают день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Принято считать, что эта икона обладает чудодейственной силой, которая может защитить от всех проблем. Можно молиться к ней и просить о защите.

Этот праздник отмечается трижды в год, а слово "стретение" означает "встреча". Праздник Сретения Владимирской (Вышгородской) иконы Божьей матери посвящен наиболее уважаемому и известному чудотворному образу Богородицы, пишет 24 канал.

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История праздника Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

На иконе Пресвятой Богородицы изображена Божья Матерь с Иисусом Христом. Сначала она хранилась в храме в городе Вышгороде под Киевом. Туда ее привезли из Византии в 1131 в подарок князю Мстиславу Великому от Константинопольского патриарха. Находилась она в то время в девичьем монастыре в Вышгороде.

Впоследствии в 1155 году князь Андрей Боголюбский перевез икону в свою резиденцию в Боголюбово, а затем в город Владимир. Там она стала главной святыней Успенского собора. Поэтому ее часто называют Владимирской иконой .

Интересно то, что каждый раз завоеватели хотели украсть эту икону и каждый раз их ожидала неудача. Она ведь часто помогала защититься от врагов.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

О чем молятся на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

В этот день принято молиться об исцелении, мире в сердце и покое в душе, а также о защите от врагов и помощи родной земле. Перед иконой просят о разрешении сложных ситуаций и конфликтов, о помощи сделать правильное решение и духовное укрепление.

Также считается, что Владимирская икона помогает наладить отношения в супружеской жизни и принести в дом гармонию и благополучие, а также прийти к согласию во всей семье.

Молитвы к Владимирской иконе Пресвятой Богородицы:

"Прийми молитву смиренну від раба божого (ім’я), Всемилостива Богородице. Даруй своє заступництво, не покинь у хвилину слабкості й допоможи в годину важку. Боронь, Пресвята, від зустрічі зі злими людьми й не дай нікому заподіяти мені зла. Амінь!"

"Милостива Богородице, захисниця знедолених, прийми молитву щиру. Почуй мене (ім’я), і не лишай моє прохання без відповіді. Благослови, Мати Божа, на справи праведні, вбережи від дум руйнівних і не дай підступам нечистим затьмарити існування моє. Амінь!"