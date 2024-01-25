Уже совсем скоро: когда украинцы будут отмечать Сретение в 2024 году

Сретение Господне – важный праздник для христиан. Люди вспоминают, как Дева Мария принесла Иисуса Христа в Иерусалимский храм. Событие произошло на сороковой день после Рождества Христова.

Ранее Сретение отмечали 15 февраля. Однако 1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому праздник получил новую дату. Какую, расскажет 24 Канал.

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Когда Сретение 2024

Согласно новому церковному календарю, украинцы в 2024 году будут отмечать Сретение 2 февраля. То есть праздник состоится уже вскоре – на следующей неделе.

По традиции, верующие в этот день идут в церковь, чтобы послушать праздничную литургию. Они молятся, просят у Бога семейного благополучия и здоровья для всех родных. Однако сначала священники зажигают свечи, читают молитву, окропляют их святой водой и раздают людям. Эта традиция получила название "Чин благословение свечей".

В народе также считается, что на Сретение зима встречается с весной и летом. Поэтому люди с нетерпением ждут тепло, а суровые морозы отступают.

Традиции наших предков на Сретение

Раньше люди собирали сосульки, свисавшие с крыш домов. Считалось, что такая вода обладает целебными свойствами, поэтому помогает избавиться от различных болезней. Ею окропляли не только дома, но и скот, ульи и ребят, которые шли на войну.

Также наши предки гадали на Сретенье. В частности, люди насыпали в тарелку зерно и выносили ее на улицу. По традиции сосуд оставляли на всю ночь. А утром смотрели, есть ли на тарелке роса. Если не было, то хозяева готовились к неурожайному году.