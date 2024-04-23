5 редких украинских имен, которые вам точно понравятся

Редкие имена действительно завораживают. Они – благозвучные, имеют хорошее значение и происхождение. Современные родители все чаще обращаются к нашей истории и называют своих детей так, как было популярно в древние времена.

Даже среди редких имен бывает сложно найти наиболее удачное, ведь выбор – немаленький. Помочь будущим родителям решил LifeStyle 24.

Красота Для ваших будущих сыновей и дочерей: 6 древних имен, которые возвращаются

Подборка редких украинских имен для мальчиков и девочек

Дзвенислава или Дзвинка

Невероятно благозвучное и редкое имя Дзвенислава образовалось из слов "звон (звенеть)" и "слава", поэтому его часто трактуют как "громкая слава". Очень почиталось во времена Киевской Руси. Считалось, что рядом с обладательницами этого имени всегда ходит ангел-хранитель, который помогает.

Радослав

Славянское имя Радослав имеет два значения: "советовать славе" или "радоваться славе". Сейчас его не так часто можно услышать в Украине. Такие мальчики вырастают перфекционистами, поскольку им важно, чтобы все было идеально.

Орияна

С латинского языка имя Орияна переводится как "рассвет" или "восход". Его звучание действительно ассоциируется с чем-то светлым. Девушки, которым родители дадут такое имя, точно будут привлекать к себе внимание и выделяться среди друзей.

Список редких украинских имен / Фото Canva

Тоже интересно Девушки с этими именами удачно выходят замуж: замечательная подборка

Аскольд

Именем Аскольд раньше назывался варяжский киевский князь, который правил в 830-882 годах. Известен тем, что основал Киевское княжество на Приднепровье. Это имя трактуется как "тот, кто владеет копьем". Оно наделяет мужчин невероятной эмоциональностью, поэтому с ними может быть сложно.

Лукерья

С греческого языка имя Лукерья толкуется как "сладкая". В Киевскую Русь пришло вместе с христианством. Такие девушки достаточно уверены в себе, им не страшны никакие препятствия на пути к мечте. Любят работать и ответственно относятся к своим обязанностям.

Еще несколько необычных имен