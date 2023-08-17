Как спасти помидоры и огурцы от жары: секрет опытных огородников
В Украине сейчас достаточно жарко, температуры достигают отметки +33-35. Страдают не только люди, но и саженцы на огороде. Как справиться?
Конечно, когда жарко, овощи нуждаются в большей воде. Иначе – они погибнут. Но есть еще некоторые моменты. Можно приготовить некоторые растворы, которые помогут им в таких погодных условиях. Как справиться в такой ситуации – расскажет 24 Канал.
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Помощь овощам на огороде в жару
В жару специалисты советуют поливать огород рано утром или поздно вечером. Потому что в день солнце курит сильнее всего, поэтому листья могут обжечься. Поэтому в течение этого дня лучше не делать.
- Перед тем как смачивать, проверьте землю вглубь на 3-4 сантиметра. Поливайте только, если она сухая. Можно опрыскать листья, чтобы было свежим.
Чтобы овощи себя хорошо чувствовали в летнее время, есть необходимость приготовления удобрения. Особенно это имеет значение для помидоров и огурцов. К тому же это увеличит количество и улучшит вкус плодов.
- Возьмите пищевую соду, йогурт и лавровые листья.
- Понадобится 2 литра кипятка.
- Внесите туда 2 лавровых листа.
- Через несколько минут добавьте 1 ложку соды и 1 ложку йогурта.
- Концентрированный раствор следует разбавить 5 л воды.
Такую подкормку вносят 1 раз в 2 недели для опрыскивания листьев и плодов. Можно и поливать, предварительно полив землю. Процедуру производят рано или вечером.
Эффективный метод помощи овощам в жару
Рецепт включает всего 3 продукта, которые есть дома у каждого. Здесь нет ничего сложного. Возьмите:
- 1 столовую ложку соды;
- 1 ложку корицы;
- 1 литр теплой воды.
Прежде всего размешайте соду и корицу. Добавьте воды туда. После охлаждения, до половины настоя следует внести еще 5 литров воды.
- Эффективнее всего рецепт работает для помидоров и огурцов. Заметьте, что подкармливать надо под корень растений, чтобы не попадали на листья. Удобрение вносят 2 раза в месяц. Так овощам будет легче переносить жару.