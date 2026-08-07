Загадка последних колосьев: почему украинцы оставляли на поле Спасову бороду и что это такое

Окончание жатвы для украинцев всегда было волшебным периодом, когда люди выражали благодарность земле и природе за собранный хлеб. Чтобы отблагодарить за нынешний урожай и заложить основу для следующего, на поле обязательно оставляли нескошенные колоски. Этот древний обрядовый элемент получил в народе меткое название Спасова борода.

Завершая жатву, украинские жнецы никогда не скашивали поле до последнего стебелька. На краю поля обязательно оставляли небольшую охапку нежатых колосков, которую изящно перевязывали красной нитью, украшали полевыми цветами и короткими ленточками. Из-за визуального сходства с бородой этот обрядовый пучок назвали Спасовой бородой, хотя в отдельных регионах Украины были и другие названия – Божья, Волосова или Ильева борода.



Спасова борода на поле / фото с Pinterest

Этот ритуал имел глубокий символический смысл. С одной стороны, это была своеобразная полевая благодарность за собранный урожай, а с другой – магическое заложение плодородия на будущий год. Для этого из нескольких колосков прямо на месте выбивали зерно, высевали его между стеблями "бороды" и произносили определенную магическую фразу.

Роди, Боже, на всякую долю – и на бедного, и на богатого,

– произносили украинцы.



Как украинцы задабривали полевого духа / Фото Freepik

Срезать этот оберег запрещалось: его оставляли зимовать в поле вплоть до весны, чтобы во время первой вспашки перекопать вместе с землей. Этнографы отмечают, что обряд имеет древние дохристианские корни. В древности этот пучок также называли "перепелкой", "козой" или "козлиной бородой".

Птичье название возникло из-за того, что оставшееся зерно весной и зимой доедали птицы. Название "коза" связано с верованиями в полевого духа, который в народном воображении часто принимал облик этого животного и находил себе последнее убежище в нежатом колосе.

Помимо Спасовой бороды, с полевым духом связан и последний сноп, который уже взяли с поля в дом. Его торжественно освящали в день Спаса, ставили на почетное место под иконами и хранили до зимних праздников, когда он становился главным символом благополучия – Дидухом.