Завершая жатву, украинские жнецы никогда не скашивали поле до последнего стебелька. На краю поля обязательно оставляли небольшую охапку нежатых колосков, которую изящно перевязывали красной нитью, украшали полевыми цветами и короткими ленточками. Из-за визуального сходства с бородой этот обрядовый пучок назвали Спасовой бородой, хотя в отдельных регионах Украины были и другие названия – Божья, Волосова или Ильева борода.



Спасова борода на поле / фото с Pinterest

Этот ритуал имел глубокий символический смысл. С одной стороны, это была своеобразная полевая благодарность за собранный урожай, а с другой – магическое заложение плодородия на будущий год. Для этого из нескольких колосков прямо на месте выбивали зерно, высевали его между стеблями "бороды" и произносили определенную магическую фразу.

Роди, Боже, на всякую долю – и на бедного, и на богатого,

– произносили украинцы.



Как украинцы задабривали полевого духа / Фото Freepik

Срезать этот оберег запрещалось: его оставляли зимовать в поле вплоть до весны, чтобы во время первой вспашки перекопать вместе с землей. Этнографы отмечают, что обряд имеет древние дохристианские корни. В древности этот пучок также называли "перепелкой", "козой" или "козлиной бородой".

Птичье название возникло из-за того, что оставшееся зерно весной и зимой доедали птицы. Название "коза" связано с верованиями в полевого духа, который в народном воображении часто принимал облик этого животного и находил себе последнее убежище в нежатом колосе.

Помимо Спасовой бороды, с полевым духом связан и последний сноп, который уже взяли с поля в дом. Его торжественно освящали в день Спаса, ставили на почетное место под иконами и хранили до зимних праздников, когда он становился главным символом благополучия – Дидухом.