Современные украинские колядки на Рождество 2023: песни с пожеланием добра и мира в Украине
Рождество Христово – это радостная новость, которая изменила весь мир и ею следует делиться даже во время войны. Когда исчезает свет в домах, мы можем зажигать свет в сердцах друг друга. Когда Россия пытается забрать у нас самое важное, нам нужно еще больше объединяться, чтобы противостоять злу и тьме.
Коляда заложена в идентичности украинского народа. Во время войны она может подарить надежду и радость. Предлагаем вам отличную подборку колядок, которые соответствуют современности и понравятся людям всех возрастов, пишет 24 канал.
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Современные колядки на новый лад 2023
Колядин, колядин.
Павербанк лише один.
Можна хвильку зарядицця
І Притулі гривень тридцять.
Павербанк цей ваш потужний,
Прямо сильний, як Залужний.
***
Коляд, коляд, колядниця
Ми прийшли до вас погріться
Ми без світла не підем
Дайте тітко на модем!
Колядую, колядую
Генератор носом чую
І вай-фай раздачу бачу
Дайте трохи, бо заплачу!
***
Маленький хлопчик
Виліз на стовпчик
Старлінк підключаю
Христа прославляю
Павербанк заряджає,
Христос ся рождає.
***
Коляд, коляд, колядниця
Дайте трохи зарядиться.
А зарядка не така,
Дайте перехідника!
В Україні нині свято,
Хочу всім нам побажати –
Світла в хаті, хліба в печі,
Щастя й радості малечі,
Рідний дім, а не в чужині,
Миру нашій Україні!
***
Колядую, колядую,
Перемогу нашу чую!
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий.
В теплих, сонячних домівках,
Діти хай сміються дзвінко.
Землі зорані боями
Буйно зацвітуть садами,
Оживе хай вся земля,
Без сусіда-москаля!
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!
Современные колядки на новый лад 2023 – стихи и песни / Фото "МИРЫ"
Ой, заходьте дорогенькі!
В домі будете тепленькі.
Господиня пригощає,
Генератор вже включає.
Еко фло у поміч теж,
Раді будете без меж!
Вірю сильно в ЗСУ,
Шлю підтримку їм усю!
***
Повітряна тривога
Перейди до Таганрога,
До Москви та Курська,
Самари та Іркутська,
Смоленська й Тамбова,
Ульяновська та Пскова.
І в Курган, і в Магадан,
І в далекий Тегеран.
Буде тобі враже,
Як Залужний скаже!
***
Щоб летіло і взривалось,
Ворогам щоб всім дісталось!
Українцям вільно жити,
Між собою нам дружити!
ЗСУ – допомогати,
В перемогу віру мати!
***
Ой, заходьте дорогенькі!
В домі будете тепленькі.
Господиня пригощає,
Генератор вже включає.
Еко фло у поміч теж,
Раді будете без меж!
Вірю сильно в ЗСУ,
Шлю підтримку їм усю!
***
Старлінк, старлінк, старліночка
Зарядилась мобілочка.
Колядую колядую –
В пункт незламності шурую
Коляд, коляд, колядниця,
Вдавить орка паляниця!
Современные колядки на украинском языке / Фото из открытых источников
Колядки на Рождество 2023
"Добрий вечір тобі, пане господарю" (текст):
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю": смотрите видео
"Нова радість стала" (текст):
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.
Колядка "Нова радість стала": смотрите видео
"Хай Ісус, мале дитя" (текст):
Ми прибули, господарю,
До вашої хати,
Хочемо Вам, господарю,
Заколядувати!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
А чи знаєш, господарю,
Що Бог народився?
У вертепі на соломці
Сам Ісус явився!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
Ми же будем, господарю,
Від вас відходити
І рожденного Ісуса
Будемо просити!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
Колядка "Хай Ісус мале дитятко": смотрите видео