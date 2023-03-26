Немедленно уберите их оттуда: вещи, которые нельзя хранить в ящиках под раковинами

Пространство под раковиной в ванной или на кухне часто используют для хранения разных вещей. Однако не все предметы предназначены для хранения в этих местах, если они восприимчивы к влаге.

Далее в материале 24 Канала рассказываем, что следует немедленно убрать из-под раковин, чтобы не испортилось.

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Электричество и инструменты

Всю кухонную технику следует хранить в месте, не расположенном возле бытовой сантехники. Случаются разные ситуации и любое протекание из раковины может повредить мультиварку, блендер и т.д. Также сырость может стать причиной возникновения ржавчины.

Бумажные изделия

Удобно хранить кухонные полотенца, бумажные пакеты или салфетки под раковиной, однако под воздействием влаги они могут испортиться. Лучше хранить такие вещи в более сухом месте.



Бумажные пакеты не сможет хранить под раковиной / Фото Canva

Овощи

Многие хранят под раковиной на кухне лук, картофель и т.д. Однако это место совсем не подходит для хранения пищевых продуктов. Овощи должны быть в сухом, темном, чистом и прохладном месте.

Декоративная косметика

Хранить косметику под раковиной в ванной небезопасно, поскольку там может появиться грибок. Косметика обязательно должна быть расположена в сухом прохладном месте, как можно дальше от влаги и тепла.