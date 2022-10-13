Как подготовить квартиру к зиме: советы для жителей многоквартирных домов

Несмотря на то, что подготовка к тяжелой зиме среди коммунальных служб идет полным ходом, важно перестраховаться и подготовиться к будущим холодам. Как обустроить квартиру так, чтобы не терять тепло и деньги – читайте в материале.

После разрушения энергетической инфраструктуры украинцы начали более тщательно обустраивать свои дома до холодной зимы. Если у вас нет возможности переехать в дом за город, то следующие советы вам понадобятся. 24 канал выяснил, как сохранить тепло в доме, расположенном в многоквартирном доме.

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Не закрывайте батареи

Чтобы комнаты прогревались равномерно и получали больше тепла, не заставляйте батареи или радиаторы другими вещами. То же касается и штор, и тюлей, которые впитывают тепло и не пропускают теплые волны в помещение.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Не перегревайте помещение

Чтобы сэкономить на тепле, следует не перегревать лишний раз помещения, в которых вы не находитесь. Так же не стоит прогревать до высоких градусов жилые комнаты и гостиные – поэтому зимой вы рискуете чаще болеть простудой.

Вместо постоянного и мощного обогрева лучше просто теплее одеться – так вы не только сэкономите сотни гривен за коммунальные услуги, но и будете держать в тонусе свой иммунитет.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Закрывайте дверь в подъезд

Значительная часть тепла может выходить через общие коридоры и подъезды, если в них открыты окна или входные двери.

На зиму следует плотно закрывать входы и выходы, чтобы излишнее тепло из квартир не получалось. На холодное время можно также утеплить рамы окон и дверей с помощью скотча или строительной пены.

Конечно, следует ставить окна на проветривание, но надо договориться с соседями, чтобы контролировать время проветривания.

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Проверьте окна

Почти половина тепла, продуцируемого батареями, просто исчезает из-за плохой герметики окон. Тщательно проверьте ваши окна, нет ли у них щелей и трещин, через которые "утекает" тепло.

Позаботьтесь о теплоизоляции с помощью скотча и фольги. Если это не помогает, можно пользоваться монтажной пеной.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Используйте фольгу

Чтобы больше тепла поступало непосредственно в помещение, а не уходило в стену, поместите на стенку за батареей лист фольги.

Такой простой лайфхак может сэкономить до 20 процентов тепла.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Поставьте жалюзи на окна

Металлические жалюзи могут помочь потерям тепла в квартире. Дело в том, что через стекло идет значительное количество теплого воздуха, поэтому выходящие на улицу стеклянные поверхности необходимо изолировать.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash