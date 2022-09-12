Лайфхаки, если вас нет дома: как сохранить растения без полива на долгое время

Множество украинцев, которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов, и вернулись, обнаружили, что их любимые растения погибли или засохли. Что делать, если нужно срочно уехать на долгий срок, и некому поливать растения – в материале 24 канала.

Если нет возможности попросить кого-то ухаживать за растениями, или же забрать их с собой, то можно воспользоваться тремя простыми лайфхаками, которые собрал 24 канал.

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Подготовить цветы к отъезду

Все горшки с растениями нужно разместить подальше от подоконников и солнечных участков – летнее солнце беспощадно вытягивает из цветов влагу и сушит листву.

Растения в затемненных уголках будут медленнее расти и развиваться, однако испарять меньше влаги и с меньшим шансом засохнут.

Как увлажнять растения во время отсутствия дома / Фото Unsplash

Тазики с водой

Также нужно будет ликвидировать все части растения, которые поглощают воду из горшка – это бутоны и цветы, а также подсохшие части стеблей и листьев. Растение будет выглядеть несколько менее привлекательно, однако выживет.

Горшки с цветами можно поставить в емкости с водой для полива. Растения сами будут получать необходимую влагу и выживут.

При этом существует риск того, что много воды сыграет плохую шутку с зелеными питомцами – корни растения могут загнить от чрезмерной влаги, а на растении может появиться грибок.

Капельное орошение

Для такого метода понадобится 1,5-литровая пластиковая бутылка. Сделайте шилом дырочки на дне бутылки и на крышке, предварительно налив туда воды.

Сделав импровизированную "лейку", поставьте бутылку в горшок крышкой вниз и немного закопайте в землю. Вода понемногу будет поступать в горшок, таким образом, не перегружая цветок влагой и предоставляя ему необходимое питание.

Также можно купить автоматическое поливочное устройство – оно стоит недорого и может спасти не одно растение, пока вас нет дома.

Как увлажнять растения во время отсутствия дома / Фото Joom

Кастрюля и веревка

Такой метод капельного полива рассчитан всего на 2 недели.

Чтобы увлажнить цветы, пока вас нет дома, следует взять кастрюлю или другую емкость с водой для полива, погрузить в нее синтетическую веревку с одного края. Другой край веревки нужно закрепить в горшке, который нужно поливать.

Этот метод с замедленным увлажнением поможет сохранить свежесть и жизнь цветка надолго.

Веревка и стакан

Для обеспечения автоматического полива небольших горшков можно использовать веревку и стакан. У дырочки на горшке для дренажа нужно продеть веревки и обмакнуть их концы в стаканы с водой.

После этого маленькие горшки нужно поставить на стаканы – так влага, которая будет испаряться, попадет в землю горшка и увлажнит ее.

Как увлажнять растения во время отсутствия дома / Фото tdazovcable