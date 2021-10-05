Собирал пластик 20 лет: о 90-летнем рыбаке-экоактивисте сняли фильм

Пожилой индонезиец собирал пластиковые отходы с Индийского океана. Историю мужчины осветили в короткометражном документальном фильме.

О добросовестном рыбаке рассказала миру режиссер Дана Франкофф.

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Эко-героя зовут Ваян Ньо, и ему уже исполнилось 90 лет. Большую часть своей жизни Ваян проводил на побережьях и водоемах. Он занимался рыбалкой, изучал течения океана и наслаждался безграничными водами.

Но уже в течение 21 года мужчина занимается очисткой океанических вод от пластикового загрязнения – Ньо хочет спасти экосистему побережья Бали от мусора.

Пластиковый океан По состоянию на 2020 год на дне Мирового океана лежит более 14 миллионов тонн пластика. К сравнению, на поверхности пластика в 30 раз меньше. Пластик не разлагается, а измельчается – из-за этого его легко могут проглотить животные. Мусор образует так называемые "океаны мусора" – территории могут достигать По состоянию на 2020 год на дне Мирового океана лежит более 14 миллионов тонн пластика. К сравнению, на поверхности пластика в 30 раз меньше. Пластик не разлагается, а измельчается – из-за этого его легко могут проглотить животные. Мусор образует так называемые "океаны мусора" – территории могут достигать 15 миллионов квадратных километров. Океаны мусора есть в Атлантике, регионах Тихого океана и в Индийском океане.

Ваян Нью собственноручно очищает океан от загрязнения, бросая вызов пластиковой нашествию.

Кинолента о пожилом экоактивисте

Режиссер Дана Франкофф вдохновилась историей 90-летнего рыбака и задокументировала дело мужчины в короткометражке "Голос над водой".

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В фильме Франкофф рассказывает, как один человек использует свои ресурсы, чтобы изменить ситуацию. Картина демонстрирует дело Ваяна Ньо – человека, посвятившего себя очищению океана для последующих поколений.

История Ваяна является напоминанием о том, что если мы все сыграем свою роль, то сможем достичь чего-то гораздо большего, чем ожидали,

– сказала режиссер.

Короткометражка получила ряд наград на Международном океаническом кинофестивале и забрала приз "Лучшего короткометражного фильма" на кинофестивале в Сан-Луи-Обиспо.

О пути Ваяна и его вкладе в жизнь океана сняли короткометражку: смотрите видео