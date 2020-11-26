Покойся с миром, Мадонна: фанаты перепутали смерть футболиста Марадоны с певицей
25 ноября мир всколыхнула новость о смерти легендарного 60-летнего футболиста из Аргентины Диего Марадоны. Впрочем, некоторые интернет-пользователи оказались недостаточно осведомленными и перепутали его с певицей Мадонной.
Культовому футболисту Диего Марадоне в начале ноября сделали две операции из-за кровоизлияния в мозг, а после некоторого улучшения ему снова стало хуже и 25 ноября он умер от остановки сердца. Весь спортивный мир и ярые фанаты аргентинца оплакивают его смерть.
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Впрочем, некоторые фанаты настолько "переволновались", что начали распространять в сети слова печали из-за "смерти" поп-дивы Мадонны. Несмотря на то, что певице 62 года и она почти сверстник Марадоны, впрочем, она прекрасно себя чувствует, разве что у нее проблемы с суставами. А так, она продолжает заниматься творчеством и устраивать личную жизнь.
Реакция в социальных сетях
Фанатов это не останавливает и в комментариях к ее инстаграм-постам, а также в других социальных сетях распространяют фейки о смерти артистки. Запрос "Мадонна умерла (Madonna died)" даже вошел в интернет-тренды. Мадонна пока еще никак не отреагировала на такой курьез.
"Не могу поверить, что Мадонна умерла".
"Не могу поверить, что Мадонна умерла. Покойся с миром, королева".
Некоторые "юзеры" к этому отнеслись даже с юмором и сделали ряд мемов, которые поднимают настроение.
"Когда Мадонна зашла в Твиттер и увидела, что она умерла".
"Мадонна просматривает "твитты" о том, что она умерла".
"Мадонна, в пятый раз прочитала, что она умерла".
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