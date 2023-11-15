Чем подкормить сливы в ноябре, чтобы дерево пережило зимние морозы
Многие садоводы пренебрегают подкормкой сливы осенью. Это может привести к заболеванию дерева или его гибели.
Осенью слива испытывает острую нехватку элементов для восстановления сил и укрепления ослабленной корневой системы. Ведь вложила много питательных веществ в урожай. Поэтому перед наступлением зимних холодов дерево следует насытить удобрениями.
Примите во внимание Подживите этим вишню в ноябре и будете иметь богатый урожай
Чем подкормить сливу в ноябре
Деревья необходимы органические удобрения. Они обогащают его гумусом и фосфатами. Лучше всего подойдут удобрения животного происхождения. Например, коровий, конский или кроличий навоз.
Для осенней подкормки необходимы калийные и фосфорные удобрения. Калийные добавки помогут плодоношению в следующем году. А фосфорные – сделают дерево более крепким в зимний период.
Также на зиму хорошо вносить комплексные удобрения.
Следует помнить, что азотные удобрения, мочевина, аммиачная селитра и подобные вещества, способствующие росту растений, осенью не используются.
Зачем удобрять сливы осенью
С конца ноября по начало марта прекращаются активные процессы. Подкормка деревьев необходима для того, чтобы в течение зимы они получали питательные вещества из почвы. Также внесение удобрений осенью укрепит иммунитет и повысит урожайность слив.
Кроме того, у плодовых деревьев осенью формируются почки, из которых следующей весной вырастут плоды. Удобрения помогут им пережить зиму.