Слишком самокритичны: какие знаки зодиака постоянно недовольны собой

Астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда недовольны собой. Родившиеся под этими созвездиями слишком самокритичны.

Так, Водолеи, Девы и Тельцы склонны к неуверенности в себе. Они слишком самокритичны, передает 24 Канал.

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Водолей

Родившиеся под этим знаком зодиака часто строго относятся к себе. Очень тяжело переносят даже малейшую ошибку, могут постоянно о ней думать. Кроме того, не гордятся своими достижениями, а считают их недостаточными.

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Дева

Педантические Девы критикуют не только других, но и себя самих. Каких бы высот ни достигли, предпочитают не хвастаться этим. Нередко могут думать, что у них ничего не получится.

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Телец

Представители этого знака зодиака всегда стремятся к самосовершенствованию. Они слишком часто анализируют свои действия или все сделали "правильно". Тельцы недооценивают себя.

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