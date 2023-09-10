Вы этого не знали: сколько времени можно носить одежду без стирки

По стирке люди делятся на две категории: одни спешат бросать вещи в стиральную машину после одного ношения, а другие – уже когда на одежде появляются заметные пятна или неприятный запах.

Частота стирки – дело индивидуальное. Обычно люди в этом плане поступают так, как в их семье. Здесь нужно отталкиваться от вашей ситуации. 24 Канал подготовил несколько подходящих рекомендаций.

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Как часто стирать одежду: исчерпывающий ответ

В этом вопросе нужно учитывать вашу текущую ситуацию. Человек может сильно потеть из-за физиологии или вида занятия, здесь нужно стирать одежду часто. Впрочем, если вы одели вещь 1-2 раза и она не воняет и не имеет грязи, тогда нет смысла ее стирать.

В общем и частая, и редкая стирка имеют свои "за" и "против". Если бросать одежду в стиралку раз за разом, она скорее будет изношенной. К тому же будет тратить много средств на ресурсы: воду, порошок, электроэнергию. А вот если не стирать длительно, то на одежде могут появиться вредные вещества.



Стирка одежды / Фото Deposit.photos

Специалисты рекомендуют стирать после каждого раза такие вещи:

Нижнее белье,

носки,

колготки,

спортивную форму,

купальники,

лосины,

запятнанная и откровенно грязная одежда.

Что касается пижамы, ее можно стирать всего 1 раз в неделю. Это если вы надеваете под нее белье и умываетесь перед сном. Иначе – будет необходимо это делать чаще.

Верхнюю одежду советуют возобновлять в стирке раз в месяц, потому что она не прикасается к коже. Джинсы, джемпера, брюки, блузы следует бросать в стиралку, если появились пятна или они плохо пахнут.