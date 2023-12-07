От нескольких до сотни тысяч долларов: СМИ рассекретили гонорары звезд за корпоративы во время войны
Источник:"Главком"
Период рождественских и новогодних праздников – как жатва для украинских артистов. СМИ узнали, сколько стоят гонорары за выступления Тины Кароль, Поляковой, Монатика и других звезд.
Рассказывая о планах новогодних и рождественских праздников, украинские знаменитости редко вспоминают корпоративы, на которых будут выступать. Но понятно, что во время полномасштабного вторжения заказов стало меньше, а звезды тщательно проверяют заказчиков.
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Сколько стоят корпоративы звезд
Журналисты узнали, сколько могут заработать украинские артисты за праздничные корпоративы. Некоторые гонорары – это только оплата выступления звезды, в то время как организаторам необходимо обеспечить технический и бытовой райдер. Также у звезд отличается тайминг и желание общаться с аудиторией.
Один из самых высоких гонораров пригласила Светлана Лобода – 3,5 миллиона гривен (около 100 тысяч долларов). Возможно, это только способ пиара и попытка доказать востребованность, ведь обычно артисты указывают прайс в валюте, к тому же он значительно меньше, чем у певицы.
По данным агентства "Дяди Жоры", самые большие гонорары у Оли Поляковой и Макса Барских. Среди топов и Монатик, который просит за выступление 40 тысяч евро. Вероятно, это тоже скорее попытка доказать, что артист все еще в первом эшелоне.
Прайс выступлений звезд / Фото "Главком"
Число гонорара украинских звезд за корпоратив: список
- Оля Полякова – 25 тысяч евро;
- Настя Каменских – 25 тысяч долларов;
- Ирина Билык – 20 тысяч евро;
- Наталья Могилевская – 15 тысяч долларов;
- Потап и группа Mozgi – 15 тысяч долларов;
- Александр Пономарев – 12 тысяч долларов;
- DZIDZIO – 10 тысяч долларов;
- Группа KAZKA – 10 тысяч евро;
- Mamarika – 7,5 тысяч долларов
- Shumei – 7 тысяч долларов.