От нескольких до сотни тысяч долларов: СМИ рассекретили гонорары звезд за корпоративы во время войны

Период рождественских и новогодних праздников – как жатва для украинских артистов. СМИ узнали, сколько стоят гонорары за выступления Тины Кароль, Поляковой, Монатика и других звезд.

Рассказывая о планах новогодних и рождественских праздников, украинские знаменитости редко вспоминают корпоративы, на которых будут выступать. Но понятно, что во время полномасштабного вторжения заказов стало меньше, а звезды тщательно проверяют заказчиков.

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Сколько стоят корпоративы звезд

Журналисты узнали, сколько могут заработать украинские артисты за праздничные корпоративы. Некоторые гонорары – это только оплата выступления звезды, в то время как организаторам необходимо обеспечить технический и бытовой райдер. Также у звезд отличается тайминг и желание общаться с аудиторией.

Один из самых высоких гонораров пригласила Светлана Лобода – 3,5 миллиона гривен (около 100 тысяч долларов). Возможно, это только способ пиара и попытка доказать востребованность, ведь обычно артисты указывают прайс в валюте, к тому же он значительно меньше, чем у певицы.

По данным агентства "Дяди Жоры", самые большие гонорары у Оли Поляковой и Макса Барских. Среди топов и Монатик, который просит за выступление 40 тысяч евро. Вероятно, это тоже скорее попытка доказать, что артист все еще в первом эшелоне.



Прайс выступлений звезд / Фото "Главком"

Число гонорара украинских звезд за корпоратив: список

Оля Полякова – 25 тысяч евро;

Настя Каменских – 25 тысяч долларов;

Ирина Билык – 20 тысяч евро;

Наталья Могилевская – 15 тысяч долларов;

Потап и группа Mozgi – 15 тысяч долларов;

Александр Пономарев – 12 тысяч долларов;

DZIDZIO – 10 тысяч долларов;

Группа KAZKA – 10 тысяч евро;

Mamarika – 7,5 тысяч долларов

Shumei – 7 тысяч долларов.



Прайс выступлений звезд / Фото "Главком"