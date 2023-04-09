В разговоре для проекта "Интервью24" Михаил, ранее работавший музыкантом, культурным менеджером, рассказал, как началась война для работников Музея (известно еще как Шевченковская роща) и их коллег, а также поделился мнениями о том, почему россияне уничтожают украинскую культуру, памятники, пережившие мировые войны .

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Как Музей готовился к войне

О возможном полномасштабном наступлении России говорили давно, но никто не хотел верить в то, что это произойдет. Однако те, кто приготовил тревожные рюкзаки, собрал все необходимое. Был ли у вас с работниками музея какой-нибудь план действий на случай большой войны?

Еще задолго до 24 февраля у нас было несколько совещаний, которые касались деятельности Музея в случае военных действий, хотя, как и большинство, до конца не верили, что это произойдет. Мы искали и изучали специальные методички, определили ответственные в случае экстремальных ситуаций, готовили возможные площади для эвакуации собственных экспонатов и предлагали помощь музеям из восточных и центральных регионов Украины. Правда, учитывая специфику нашего Музея, понимали, что скрыть все невозможно, ведь основа нашей коллекции – это недвижимые объекты народной архитектуры. Поэтому мы планировали забирать все самое ценное из интерьеров и надземных фондов, а что касается архитектурных памятников, то никаких вариантов не было, в конце концов, как и нет сейчас.

24 февраля 2022 года для большинства украинцев стало шоком. Все думали только об одном – как спасти себя и родных. Однако есть много людей, которые делали все, чтобы сохранить культурные достопримечательности. Каким было ваше 24 февраля? И каково оно было в музее?

24 февраля утром, несмотря на всеобщий шок и, что там говорить, страх, я приехал на работу. Так же, как и руководители подразделений. Мы собрались на экстренное совещание, разделили зоны ответственности, составили график дежурства и наладили дополнительную охрану. Далее начали эвакуировать ценные экспонаты из объектов и фондовых помещений в подвалы.



Арт-инсталляция НАБАТ / Фото из фейсбука Музея

Основными героями являются люди, – о музейщиках в оккупации

Общались ли вы с коллегами из восточных, северных, южных регионов в начале вторжения? Какая ситуация там была?

Да, мы еще перед вторжением предлагали свои помещения для эвакуации их коллекций, но, вспомните, мало кто верил тогда в вероятность нападения, а потому и никаких движений не было. Возможно, это связано с разрешениями Минкульта на вывоз культурных ценностей, а возможно, с его бездействием, но факт остается фактом – перед полномасштабным вторжением к нам не обратился ни один музей, который хотел бы эвакуировать свою коллекцию сюда, во Львов. Просьбы о помощи стали поступать позже.

Раньше вы рассказывали, что работники некоторых музеев хоронили экспонаты в подвалах, заделывали двери, сидели там все время оккупации. О таких историях мало говорят, но есть немало людей, которые несмотря ни на что пытаются сохранять украинскую культуру, часто рискуют ради этого жизнью.

Это истории, связанные с деятельностью нашего Музея и Музейного кризисного центра, с которым мы сотрудничаем фактически с самого начала. Это организация, деятельность которой, собственно, и направлена на помощь культурным институтам и их работникам в критических условиях. Причем поддержка изначально была разной: от просто денег музейщикам на хлеб и воду, чтобы "выжить", до комплексной помощи музеям всей Украины в виде упаковочных материалов и эвакуационных боксов, которые мы собирали в нашем Музее со всей Европы. Это отдельный крупный проект нашей помощи, измеряемый тоннами грузов и сотнями закупок необходимого оборудования для сохранения и спасения культурного наследия.

Историй о замурованных дверях или о чуде спасенных экспонатах – много, а после деоккупации их будет еще больше. Но пока их основными героями являются остающиеся в оккупации люди, лучше не рассказывать детали. Достаточно знать, что музейщики, искренне преданные своему делу и долгу, есть.

В год перед войной мы успели перевезти объект, – о заминированных территориях и экспедициях.

Сотрудники Музея часто ездят в экспедиции. Наверное, у каждого из вас есть особые сердцу места, в которые хочется возвращаться. Есть ли среди тех мест, что разрушили оккупанты?

Наш Музей представляет архитектуру и быт жителей Запада Украины. Соответственно и экспедиции проходили на территории Бойковщины, Гуцульщины, Покутья и других западных регионов. Все, что вы видите в скансене – это результат таких экспедиций и их за 50 лет существования Музея произошло около 200. Одним из последних, так сказать, довоенных, стал выезд наших ученых на Полесье. Осенью, в год перед войной, мы успели перевезти объект, расположенный вблизи белорусской границы. Тогда мы и не догадывались, что это может быть последний объект из этих мест, ведь теперь там большинство территории заминировано и недоступно.

Многие музеи прячут экспонаты в хранилища, прогуливаясь по центру Львова, например, можно увидеть, как защищают скульптуры и другие культурные памятники от возможных атак России. Однако все равно нельзя долго хранить старинные вещи в хранилищах, они должны быть в определенных условиях. Какие требования к этому? И кто должен следить за их соблюдением?

В музеях есть должность главного хранителя фондовой коллекции. Это человек, несущий абсолютную ответственность за сохранение и учет экспонатов. Их у нас более 22 тысяч. Понятно, что во временных хранилищах находятся только самые ценные предметы, остальные – в фондовых помещениях. Где бы ни хранились предметы, требования к поддержанию климатических условий обязательны к выполнению. Честно говоря, не всегда удается их придерживаться и здесь появляется забота у реставраторов. Именно они мониторят состояние предметов, составляют планы реставраций и спасают экспонаты. В целом для экспонатов, в частности деревянных, хуже всего резкое изменение температур, а потому все перемещения ценностей из надземных помещений в подвалы и наоборот, к сожалению, не улучшают их состояние.



Экспонаты Музея / Фото из фейсбука Музея

А вообще скажу прямо, что война очень изменила отношение к сохранению культурных ценностей. К счастью – как бы это ни странно сейчас ни звучало. Многие в экстренном режиме сделали то, до чего в мирное время, к сожалению, "руки не доходили". Продемонстрирую на примере нашего Музея. С марта 2022 года мы начали осуществлять модернизацию систем хранения в фондохранилищах: старые деревянные стеллажи и шкафы заменили современными и удобными – соответствующими европейским нормам. Это удалось сделать благодаря полученному гранту от фонда ALIPH, что позволило значительно улучшить условия хранения икон, одежды, керамики и других предметов обихода. Также мы отремонтировали подвальные помещения – они годами стояли заброшенные и захламленные. Теперь там есть подземные фонды и укрытия для работников. А еще благодаря грантовой поддержке House of Europe мы установили пожарную сигнализацию на большинстве архитектурных объектов.

Были ли в экспедициях на освобожденных украинских территориях?

В деоккупированных городах еще не было, но имею возможность общаться с людьми оттуда. Также у нас в Музее есть работники, внутренне перемещенные особы, родные города которых все еще находятся в оккупации. К слову, тоже местные музейщики. Это часы историй о том, как пришлось оставить все и бежать с оккупированных территорий, как устраивали быт здесь, и практически начинали жить заново.

Важнейший момент в этом всем – люди, – о сохранении идентичности

Что самое трудное на пути сохранения украинской идентичности, передачи ее следующим поколениям?

Знаете, я никогда не думал, что буду иметь возможность работать в Музее. Конечно, и прежде моя деятельность была связана с культурной сферой. Приходилось реализовывать проекты в основном музыкального направления: образовательные мероприятия, фестивали. Помимо этого работал в сфере академического образования. Работу в музее сначала воспринял как личный вызов, а когда он еще и совпал с началом полномасштабной войны, стало понятно, что это уже вызов общественный, ведь сохранение музея и его коллекций должно стать для государства вопросом номер один. А для этого нужно приложить большое количество усилий, коммуникаций, ресурсов человеческих и материальных. Поэтому я начал работу по поиску новых людей и созданию команды специалистов для поддержки и развития Музея.

Ибо самый важный момент в этом всем – люди. А самое тяжелое – найти таких людей, которые все равно и любят, и знают свое дело.

Во время полномасштабной войны есть помощь от иностранных партнеров, о которой до 24 февраля 2022 года нечего было и мечтать. Украинцы совместно с партнерами пытаются сохранить то, что Россия упорно разрушает. В то же время, оккупанты все еще не изолированы от всего мира. Как думаете, почему так?

Есть достаточно большой опыт путешествий и работы за границей. И скажу, что российское лобби всегда было очень мощным и еще не так давно, где-то в 2010-2014 годах, я неоднократно слышал фразу: "А Украина – это Россия, да?". Совершенно не просто сломить восприятие таких людей, ведь они продолжают жить в мирном мире, у них свои проблемы и, пожалуй, преимущественно бытовые. А у нас – война. И мы должны об этом кричать на весь мир, используя все возможные рупоры. Каждый как может и чем может. У нас свое, культурное оружие – каждая выставка, событие, рассказывая об Украине, изменяет ее восприятие в мире.



Экспонаты Музея / Фото из фейсбука Музея

Откуда эта ненависть у россиян к украинскому народу?

Когда-то мне моя прабабушка говорила, что москаль ненавидит все украинское потому, что он не умеет жить по-другому, а сотни лет только ворует и уничтожает. В детстве это воспринималось просто как факт, а во взрослом возрасте, как человек мыслящий, действительно пытаешься понять: "А почему так?" Может потому, что Украина является прямым историческим свидетелем их столетних преступлений? А может быть и потому, что мы своим существованием напоминаем им об их неславянской наследственности со всеми исходящими отсюда культурными последствиями? Затруднились ответить на этот вопрос. Особенно сегодня, когда на фоне пропаганды демократических ценностей, уважения к человеку и его достоинству, Россия убивает мирных жителей Украины и разрушает целые города.

Наказание обязательно будет, – об уничтожении культурных памятников

Уничтожая культурное наследие Украины, Россия нарушает многие мировые соглашения по защите культурного наследия, в частности Гаагское соглашение по защите памятников, находящихся в зоне мировых конфликтов. Однако в то же время Россия продолжает находиться в ЮНЕСКО и других международных организациях. Прошел больше года, как мир наблюдает за происходящим в нашей стране. Что еще могут сделать деятели культуры, чтобы повлиять на это?

С самого начала полномасштабного вторжения я и мои коллеги были участниками многочисленных собраний, конференций – и локальных, и международных. С одной стороны, мы получали много советов и консультаций от иностранных коллег, как лучше действовать в условиях войны, но с другой – и сами имели возможность делиться опытом, что из этого всего работает у нас, а что нет. Конечно, на этих встречах россиян не было, потому что международные партнеры, с которыми приходилось говорить, понимали конъюнктуру. Однако вопрос об участии россиян в международных организациях неоднократно поднимался. Ответы были разными: бюрократические и правовые моменты, риски потери финансирования. Но мне кажется, что ряд организаций за этот год сумел поставить на паузу отношения с российскими представителями.

Пока что на такие решения влияет война и поведение врага. Но для постоянного присутствия нас и нашей культуры в мире недостаточно работы отдельных культурологов или искусствоведов. Должна быть сформирована мощная культурная стратегия на государственном уровне с четкими проукраинскими месседжами.

Россияне продолжают стирать все, что происходит на их пути, потому что знают, что им за это ничего не будет. Почему уничтожение культуры Украины остается безнаказанным для России?

Потому что никто их не наказывал до этого. И потому, что Украина вовремя не сделала соответствующих выводов по истории. Мир видит только сильных – и сегодня это Украина, поэтому я верю, что наказание обязательно будет.

Как сохранить и приумножить интерес своей историей, культурой, традициями после победы?

Да, к сожалению, толчком к заинтересованности своей культурой, традициями стала война. Она, так сказать, сбила нас до базовых настроек и оставила кодовый вопрос: "Кто я и откуда?" Сегодня действительно произошел взрыв интереса ко всему национальному, народному. Правда, очень важно, чтобы интересы развивались на правильной почве – на понимании настоящей украинской культуры и традиции, без этой безобразной шароварщины и стереотипов вроде "сало-вареники-борщ". Мы, например, в Музее сейчас как раз пытаемся отойти от советских нарративов о вечно эксплуатируемом и несчастном крестьянине и его бедном жилье. Хотим рассказывать о хозяине и его трудолюбивой семье, об их стремлении к эстетизации среды и т.д.

И для этого культурным институтам не нужно ждать победы – нужно работать здесь и сейчас.

Многие музеи повреждены или полностью уничтожены. Так же и с другими культурными достопримечательностями. По вашему мнению, какова сегодня главная культурная потеря Украины?

Они все ценны и их потеря одинаково тяжела. Похищены ли коллекции из херсонского музея, или уничтожен музей Сковороды, или оккупированные московской церковью храмы – это все уникальные объекты, которые очень важны для Украины.



Экспонаты Музея / Фото из фейсбука Музея

Война – своеобразный шанс для возрождения и развития украинской культуры?

Выглядит, что да. Это о базовых настройках – об этом мы уже говорили. Если нет основания, фундамента, то о каком развитии или прочности может быть речь? Большое счастье для Украины, что большинство людей, наших граждан, захотели вернуться к собственно украинской базе, начали общаться на украинском языке, интересоваться украинской культурой. А это значит, что враг изрядно просчитался, когда шел на Харьков, Херсон, Николаев, Одессу…

Что каждый из нас может сделать, чтобы сохранить украинскую идентичность?

Сначала задать себе вопрос: "Кто я, кто мои родители, какую культуру я питаю?". Дальше научить этому своих детей. Понятно, что у каждого поколения будет свое понятие идентичности, но базовая информация о роде и продолжительности его традиции должна работать.