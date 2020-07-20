Известная американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон во время съемок очередного фильма сильно поранила руку. Она выполняла опасные трюки самостоятельно и теперь для восстановления ей нужно три операции.

Звезда Голливуда играет женщину-воина Энди в фильме Netflix "Старая гвардия". На днях в интервью изданию The Daily Telegraph она рассказала о серьезной травме руки.

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По сюжету Энди вместе с командой пытается противостоять злодеям и защитить мирных жителей города. Шарлиз решила выполнять опасные трюки своей героини без помощи каскадеров, что повлекло травму руки, которая теперь требует хирургического вмешательства.

Терон рассказала, что сначала ее рука онемела, однако она продолжила съемочный процесс. Шарлиз не понимала, насколько серьезна травма, поскольку времени на осмотр врача в насыщенный съемочный день не было. Также она почти пять дней работала с поврежденным пальцем, на котором мышца была оторвана от кости.

В это время мы снимали сцены на коне, а я практически вообще не могла двигать конечностью. После того, как закончилась работа над фильмом, я поняла, что мне нужно сделать три операции,

– заявила актриса.

Что известно о фильме "Старая гвардия"?

"Старая гвардия" – это новый фильм, который был представлен на стриминговой платформе Netflix 10 июля.

Сюжет: бессмертные воины на протяжении веков работали наемниками. Они убивали других за вознаграждение. Главные герои сначала никак не могли выяснить причину своего дара, однако им пришлось это сделать, когда влиятельная компания начала охоту на них.

Роль Шарлиз Терон: знаменитость сыграла женщину-воина, которая тренирует группу наемников и выходит вместе с ними на задание. Звезда неоднократно появлялась перед камерами в таких амплуа, во многих фильмах ей приходилось осваивать боевые искусства. В частности, она идеально сыграла подобные роли в фильмах "Атомная блондинка", "Безумный Макс: Дорога смерти" и "Форсаж".

"Старая гвардия" – трейлер: смотрите видео онлайн