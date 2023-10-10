Селена Гомес ошеломила пламенным маникюром на осень: вы должны его повторить

Еще на церемонии MTV Video Music Awards 2023 года Селена Гомес засветила роскошный маникюр. Идеальный вариант на осень – glazed fire nail – создал звездный мастер маникюра Том Бачик.

Артистка и основательница Rare Beauty знаковая во многих аспектах. Но особенно влиятельно она во всем, что касается маникюра и новых нейл-дизайнов.

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Осенний маникюр Селены Гомес

Каждый новый маникюр певицы, созданный ее звездным мастером Томом Бачиком, хочется повторить. И новый стиль не исключение.

Том Бачик назвал очередные хитовые ногти Селены – Golden Glazed Fire Mani. Это изысканный осенний взгляд на маникюрные тренды. Мастер маникюра рассказал, как можно повторить подобный стиль.



Маникюр Селены Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика

Прежде нужно поработать над формой. У Селены Гомес это "балерина" – длинная прямоугольная форма, суженная на кончиках. Далее Бачик нанес два оттенка красного лака, чтобы добиться идеального метча с цветом платья певицы.

Затем Том покрыл ногти золотистой пудрой, чтобы "зажечь огонь" и добавить страсти. Светящаяся пудра – вполне доступное удовольствие, поэтому каждый может попытаться сделать такой маникюр. Топовое покрытие идеально завершило образ ногтей Селены Гомес.



Маникюр Селены Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика