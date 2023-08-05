7 съедобных растений, которые мы привыкли считать сорняками

Все мы привыкли считать, что сорняки – плохие травы, от которых стоит избавиться. Но на самом деле не все сорняки нужно выбрасывать. Почему?

Некоторые травы, растущие в саду или на огороде, даже можно добавить в рацион и есть. Это отличная новость, потому что из доступных растений можно набраться полезных веществ. Какие именно растения можно употреблять – расскажет 24 Канал.

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Растения, пригодные к употреблению

Казалось бы, как можно использовать одуванчик на кухне? Оказывается, можно есть листья, цветы и корни растения. Что касается листьев, то можно есть в натуральном виде или готовить, тогда как корни – поджаривают. Из цветков одуванчика можно приготовить насыщенное варенье. И конечно, куда же без одуванчика.



Одуванчики / Фото Depositphotos

Мокрец – специфическое растение, по-другому еще называют звездочкой. Саженец цветет миниатюрными беленькими цветочками, напоминающими звезды. Очень часто растет в огороде: если влажная погода – разрастается на большие участки. Это растение можно добавлять в салаты.



Мокрец / Фото "Супер агроном"

Водяной кресс растет у водоемов и на влажных землях. Другое, более народное название – настурция лекарственная. Крес очень часто продают в магазинах. Также можно приобрести и семена растения, чтобы посадить у себя на участке. Крес является составной частью салатов и супов, может быть приправой к мясу и рыбе.



Водяной кресс / Фото Flora Growing

Полынь знают все. Обычно используют как специю для различных блюд. В чистом виде его есть небезопасно. Будьте осторожны, чтобы не навредить себе.



Полынь / Фото "Яблоком"

Лобода часто встречается на разных территориях. Из нее делают разные лекарственные средства и биологически активные добавки. Чтобы ее употреблять, надо, чтобы из нее вышла щавелевая кислота. Для этого полейте ее кипятком.



Лобода / Фото "Сад и огород своими руками"

Казалось бы, что может быть полезно в клевера. На самом же деле в ее состав входит большое количество белка и полезных жиров. Цветы клевера можно просушить и варить из них чай. Листья добавляют в разные блюда. Впрочем, ее также нужно тщательно вымыть и посолить.



Клевер / Фото Historyurok

Не спешите выбрасывать крапиву. Она вам еще понадобится, особенно молодая. Ее можно вносить в зеленый борщ. Но старики не берите, потому что они не подойдут. Молодые листья следует полить кипятком и можно добавлять в блюда. После обработки кипятком, можете добавлять в салаты.



Крапива / Фото Historyurok