Как сделать локоны без плойки: стойкая прическа без вреда для волос
10 марта 2023, 16:59Читати новину українською
Девушки всегда стремятся выглядеть непревзойденно, в частности уделяют значительное внимание укладке волос. Часто хочется добавить образам романтичности, сделав локоны. Как при этом не вредить волосам – узнайте дальше.
С помощью стайлеров можно быстро и хорошо накрутить локоны, но из-за нагрева волосы становятся сухими, ломкими, теряют блеск. 24 Канал расскажет, как легко сделать дома кудри без ущерба.
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Как сделать локоны без плойки: пошаговая инструкция
- Разделите волосы на 2 части. Чтобы прическа держалась длиннее, равномерно нанесите на волосы специальный мусс для укладки.
- Перпендикулярно к пробору положите на голову скрученное полотенце, шарф или пояс.
- Чтобы волосы не мешали, закрепите одну часть волос специальной резинкой.
- А другую часть начинайте заплетать от лба: первую прядь оберните вокруг шарфа в направлении от лица, а другую – от затылка вокруг шарфа навстречу первому.
- Добавьте в прядь немного волос и продолжайте плетение.
Локоны на пояс / Скриншот из видео Shonagh Scott
- Повторяйте все с другой прядью.
- Сплетайте, постепенно подбирая по пряди со стороны лба и со стороны затылка, пока не заплетете всю часть волос.
- Получившуюся часть зафиксируйте резинкой.
- Эти же шаги повторите с 2 частью волос.
- С такой "прической" следует проходить несколько часов, а еще лучше оставить на ночь.
- После снятия шарфа или полотенца локоны можно расчесать и зафиксировать лаком.
В результате получите легкую укладку, которая будет хорошо держаться целый день и не повредит ваши волосы.