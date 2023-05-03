Это легче, чем вам кажется: как вырастить лаванду дома

Лаванду используют в качестве декоративного цветка, а также для изготовления ароматных масел и приправ. Как сажать и ухаживать за лавандой – читайте дальше.

Лаванда очаровывает всех своим ароматом и красивым цветением. Из нее даже делают специальные приправы и масла. Если хочется иметь ее дома, нужно знать, как правильно сажать и ухаживать за этим растением. Об этом – расскажет 24 Канал.

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Все о лаванде

Посадка . Лаванду лучше сажать на солнечном месте с хорошо дренированной землей. Она не любит слишком влажную почву, поэтому убедитесь, что вода может хорошо оттекать.

. Лаванду лучше сажать на солнечном месте с хорошо дренированной землей. Она не любит слишком влажную почву, поэтому убедитесь, что вода может хорошо оттекать. Размещение. Это растение хорошо растет в группах, поэтому лучше сажать несколько растений вместе. Ее можно выращивать в горшках на балконах или террасах.



Садим лаванду / Фото Аграрии Итого

Полив . Она не нуждается в много воды. Это лучше делать редко, но обильно в зависимости от условий роста и климата. Важно избегать чрезмерной влаги в почве.

. Она не нуждается в много воды. Это лучше делать редко, но обильно в зависимости от условий роста и климата. Важно избегать чрезмерной влаги в почве. Обрезка лаванды способствует формированию густого и красивого куста, а еще – поддерживает растение здоровым. Ее нужно обрезать дважды в год: весной и осенью.



Обрезаем лаванду / Фото Аграрии вместе

Удобрения. Лаванду можно подкармливать жидким удобрением, таким как органические растворы или минеральные удобрения для цветов. Впрочем, следует помнить, что лаванда не требует много питательных веществ.



Лаванда / Фото Maximkaflower

Защита от вредителей . Лаванда обычно не испытывает много проблем с вредителями. Однако если появятся муравьи или насекомые, их можно отпугнуть натуральными средствами, например эфирными маслами лаванды или эвкалипта.

. Лаванда обычно не испытывает много проблем с вредителями. Однако если появятся муравьи или насекомые, их можно отпугнуть натуральными средствами, например эфирными маслами лаванды или эвкалипта. Сбор цветов. Лаванду лучше собирать после цветения, когда она начинает высыхать. Цветы нужно срезать на высоте 10-15 см от земли, но не выше половины высоты растения.

В общем, уход за лавандой не сложный. Она требует достаточно солнца, хорошо дренированного грунта и умеренного полива. Регулярная обрезка и сбор цветов помогут сохранить ее форму и здоровье.