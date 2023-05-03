Это легче, чем вам кажется: как вырастить лаванду дома
Лаванду используют в качестве декоративного цветка, а также для изготовления ароматных масел и приправ. Как сажать и ухаживать за лавандой – читайте дальше.
Лаванда очаровывает всех своим ароматом и красивым цветением. Из нее даже делают специальные приправы и масла. Если хочется иметь ее дома, нужно знать, как правильно сажать и ухаживать за этим растением. Об этом – расскажет 24 Канал.
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Все о лаванде
- Посадка. Лаванду лучше сажать на солнечном месте с хорошо дренированной землей. Она не любит слишком влажную почву, поэтому убедитесь, что вода может хорошо оттекать.
- Размещение. Это растение хорошо растет в группах, поэтому лучше сажать несколько растений вместе. Ее можно выращивать в горшках на балконах или террасах.
Садим лаванду / Фото Аграрии Итого
- Полив. Она не нуждается в много воды. Это лучше делать редко, но обильно в зависимости от условий роста и климата. Важно избегать чрезмерной влаги в почве.
- Обрезка лаванды способствует формированию густого и красивого куста, а еще – поддерживает растение здоровым. Ее нужно обрезать дважды в год: весной и осенью.
Обрезаем лаванду / Фото Аграрии вместе
- Удобрения. Лаванду можно подкармливать жидким удобрением, таким как органические растворы или минеральные удобрения для цветов. Впрочем, следует помнить, что лаванда не требует много питательных веществ.
- Защита от вредителей. Лаванда обычно не испытывает много проблем с вредителями. Однако если появятся муравьи или насекомые, их можно отпугнуть натуральными средствами, например эфирными маслами лаванды или эвкалипта.
- Сбор цветов. Лаванду лучше собирать после цветения, когда она начинает высыхать. Цветы нужно срезать на высоте 10-15 см от земли, но не выше половины высоты растения.
В общем, уход за лавандой не сложный. Она требует достаточно солнца, хорошо дренированного грунта и умеренного полива. Регулярная обрезка и сбор цветов помогут сохранить ее форму и здоровье.