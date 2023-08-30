Как правильно сажать чеснок на зиму: правила, которые должен знать каждый огородник

Чеснок сажают за 35-40 дней до начала морозов, ведь важно, чтобы они укоренились. В то же время он не должен пускать стрелки, потому что замерзнут зимой.

Чеснок разрешается сажать на участках, где раньше росли тыквы, картофель, капуста, помидоры, перец или баклажаны. Есть еще некоторые важные моменты. Как правильно сажать чеснок, чтобы он принялся – подскажет 24 Канал.

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Как правильно сажать чеснок

Выбирайте для посадки чеснока солнечное место, потому что ему нужно достаточно света. Также растению не нравятся кислые почвы. В случае необходимости нужно раскислить землю известью.

Перед тем, как сажать чеснок, не следует удобрять участок перегноем, поскольку он только еще больше окисляет почву. Чесноку нужны нейтральные и плодородные земли. Можно подкормить землю торфом, перекапываемым с землей. Можно еще внести 20-30 г суперфосфата и 20 грамм калийного удобрения на 1 квадратный метр.



Посадка чеснока / Фото "С/х хозяйства и садоводство"

Подготовка к посадке включает разделение головок на зубцы.

Сажать стоит только большие зубцы, а больные и поврежденные – выбросить.

только большие зубцы, а больные и поврежденные – выбросить. Разделайте посадочный материал в растворе на основе соли. Растворите 3 столовые ложки в 5 литрах воды. Пусть постоит несколько минут.

в 5 литрах воды. Пусть постоит несколько минут. Альтернативой для замачивания может являться раствор медного купороса, пропорция – 1 чайная ложка на 10 литров воды.

Озимый чеснок сажают в лунки вглубь на 10 см с расстоянием меж ними в 20-25 см, зависит от величины зубцов.

Если вы все же применили перегной перед посадкой, то на дно ям лучше устилать тонкий слой песка на несколько сантиметров, чтобы зубчики не гнили.

Перед посадкой, если земля сухая, вы можете ее полить. Следует также замульчировать чеснок. Например, торфом, перегноем или опилками где-то на 2-5 сантиметров.